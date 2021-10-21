供應鏈瓶頸衝擊全球產業，然而包括寶僑（P＆G）和宜家家居（IKEA）在內的大型企業憑藉口袋深、據點廣和市占高等優勢，避免供應鏈瓶頸威脅公司獲利。

　寶僑19日在法說會表示，雖然從原物料到倉儲空間等各項成本的漲幅皆高於預期，但預期未來9個月的營收與獲利成長將維持穩健。

　此外，消費者願意支付較高的價格購買優質產品，讓大型企業能夠調高定價。寶僑先前調高尿布與衛生紙等多項產品價格後，近期打算調漲刮鬍刀與部分美妝和口腔護理產品的售價。

　其他大型企業亦相對較不受供應鏈中斷影響，雖然利潤可能遭到壓縮，但營收和獲利大致維持穩健或甚至成長。

　全球最大家具供應商宜家指出，雖然供給延誤造成多項產品缺貨，但商品短缺並未嚴重影響營收，因為公司產品豐富，能提供消費者其他替代選擇。

　宜家亦表示，消費者轉向網購帶來的營收，足以抵消缺貨流失的收入。

　美國第二大食品雜貨商艾伯森（Albertsons）近日表示，雖然面臨供應短缺，但在截至9月11日止的季度，營收仍攀升將近5％。艾伯森提供替代商品，並將成本上漲轉嫁給消費者，讓業績不受缺貨影響業。

　艾伯森執行長桑卡倫（Vivek Sankaran）指出，供應鏈挑戰延續，消費者可能買不到想要的產品，但公司努力補充貨架上的商品，而且消費者需求依然強勁。

(時報資訊)

#供應鏈 #寶僑 #IKEA #獲利

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