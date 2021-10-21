今年以來全球供應鏈大亂遲遲未解，零售商及製造商擔心年終購物季商品缺貨，不惜向上游超量下單或提前下單搶貨，但這樣的恐慌行為只讓供應鏈危機雪上加霜。
供應鏈科技公司Quincus執行長薩瓦爾（Jonathan Savoir）近日接受CNBC新聞台訪問時表示：「供應鏈問題促使零售商及製造商一窩蜂超量下單，反而讓供應鏈危機雪上加霜。」
RBC財富管理公司也在最新報告中表示：「由於供應鏈問題眾所皆知，如今從原物料、上游零件到成品等各環節的下單時間都較過去提早，而訂單堆積相對拉長出貨時間，造成惡行循環。」
今年以來全球各地陸續解封，消費需求急速回溫令上游供應商措手不及，從各類原物料到半導體等重要零件全都供不應求，再加上全球主要港口塞車且各國防疫限制造成勞工短缺，種種因素造成全球供應鏈大亂。
今年夏天新冠肺炎變種病毒造成的新一波疫情再度使許多廠房停工，讓全力擴大產能的製造商急得跳腳，而中國及歐洲缺電危機又對製造業帶來一記重擊。中國地方政府日前緊急下令限電，歐洲也面臨天然氣供應短缺。
眼看年終購物季一步步逼近，供應鏈管理公司已警告今年年終消費者將面臨商品缺貨及漲價。零售商唯恐全年最大銷售旺季因商品缺貨而影響業績，不惜超量下單，但薩瓦爾認為這樣做將形成「長鞭效應」，也就是零售需求的些微變動對批發商、經銷商上至製造商的影響會隨層級逐步擴大，最終是原物料供應商所受影響最大。
RBC財富管理公司數據分析團隊在9月調查顯示，全球有77％的主要港口裝卸貨時間「異常拉長」，透露全球供應鏈危機將「徹底惡化」，連帶打擊全球經濟復甦。
國際貨幣基金（IMF）近日發表的最新經濟預測指出，今年全球國內生產毛額（GDP）預計成長5.9％，較7月預期下修0.1個百分點，主因就是已開發國家供應鏈混亂。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：