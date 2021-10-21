今年以來全球供應鏈大亂遲遲未解，零售商及製造商擔心年終購物季商品缺貨，不惜向上游超量下單或提前下單搶貨，但這樣的恐慌行為只讓供應鏈危機雪上加霜。

供應鏈科技公司Quincus執行長薩瓦爾（Jonathan Savoir）近日接受CNBC新聞台訪問時表示：「供應鏈問題促使零售商及製造商一窩蜂超量下單，反而讓供應鏈危機雪上加霜。」

RBC財富管理公司也在最新報告中表示：「由於供應鏈問題眾所皆知，如今從原物料、上游零件到成品等各環節的下單時間都較過去提早，而訂單堆積相對拉長出貨時間，造成惡行循環。」

今年以來全球各地陸續解封，消費需求急速回溫令上游供應商措手不及，從各類原物料到半導體等重要零件全都供不應求，再加上全球主要港口塞車且各國防疫限制造成勞工短缺，種種因素造成全球供應鏈大亂。

今年夏天新冠肺炎變種病毒造成的新一波疫情再度使許多廠房停工，讓全力擴大產能的製造商急得跳腳，而中國及歐洲缺電危機又對製造業帶來一記重擊。中國地方政府日前緊急下令限電，歐洲也面臨天然氣供應短缺。

眼看年終購物季一步步逼近，供應鏈管理公司已警告今年年終消費者將面臨商品缺貨及漲價。零售商唯恐全年最大銷售旺季因商品缺貨而影響業績，不惜超量下單，但薩瓦爾認為這樣做將形成「長鞭效應」，也就是零售需求的些微變動對批發商、經銷商上至製造商的影響會隨層級逐步擴大，最終是原物料供應商所受影響最大。

RBC財富管理公司數據分析團隊在9月調查顯示，全球有77％的主要港口裝卸貨時間「異常拉長」，透露全球供應鏈危機將「徹底惡化」，連帶打擊全球經濟復甦。

國際貨幣基金（IMF）近日發表的最新經濟預測指出，今年全球國內生產毛額（GDP）預計成長5.9％，較7月預期下修0.1個百分點，主因就是已開發國家供應鏈混亂。

(時報資訊)