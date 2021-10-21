全球最大串流媒體服務公司網飛（Netflix）19日（周二）表示，最新韓國影集《魷魚遊戲》（Squid Game）推出後引發轟動，成功吸引許多新會員，帶動上季業績，也預料接下來更多內容助陣下，年底前會員人數將加速增長。
儘管上季新增會員與獲利皆超出預期，但財測並未出現驚喜，加上獲利了結賣壓順勢出籠，網飛周三早盤跳空開低，報630美元，跌幅約1.5％。今年該公司股價累漲22％，增幅落後那斯達克指數的54％。
因居家令逐漸解除，使得今年上半網飛會員成長明顯減緩，然而拜 《魷魚遊戲》大受歡迎所賜，上季（7～9月）全球訂戶大增438萬人，總計達2.136億人，此結果超出華爾街預期。據路孚特調查分析師看法，原估新增386萬人。
《魷魚遊戲》9月17日上架後大紅大紫，締造該串流平台首播一個月觀看人數最高紀錄，這令網飛高層大感意外。網飛周二表示，全球已有1.42億個家庭看過這部黑色影集，實在令人驚奇。
網飛第三季經稀釋後每股盈餘為3.19美元，優於分析師預期的2.57美元。營收成長16％至75億美元。
與網飛其他影集相比，《魷魚遊戲》預算規模相對較小，但推出後就在94國躍居收視冠軍，也帶動劇中運動服和Vans運動鞋熱銷，甚至還掀起學韓語的熱潮。網飛表示，將透過零售商販售該劇周邊商品。
《魷魚遊戲》預料也將提振網飛本季表現。根據網飛預期，隨著更多強檔影集即將上映，預料年底前會再新增850萬訂戶，高於市場預估的833萬。網飛本季將推出大卡司動作片《紅色通緝令》（Red Notice）以及奇幻影集《獵魔士》第二季。
網飛第三季新增會員大多數來自亞太市場，目前該地區訂戶約3,000萬人。Third Bridge資深分析師麥考馬克（Joe McCormack）認為，亞太區可能在3到5年內超越美國與加拿大地區，成為網飛最大市場。
(時報資訊)
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