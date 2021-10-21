面對天然氣價格狂飆，美國電力公司正大舉增加煤炭消耗，並導致今年燃煤發電預料將創下七年來首度增加。然而這項趨勢的改變，也令全球對抗氣候變遷的努力受到重創。

美國能源資訊署（EIA）18日發布最新的短期能源前景報告，它指出基於天然氣價格大幅上漲與煤炭價格相對穩定，2021年美國燃煤發電預料將激增22％，為2014年來燃煤發電首度出現年增長。

煤炭與天然氣向來是美國發電的兩大來源。在許多地區，這兩大燃料憑藉它們的相對成本互相競爭。由於美國天然氣價格波動高於煤炭，所以天然氣成本通常是決定這兩者提供發電比重的主要關鍵。

在2015到2020年這段期間，由於交付給電廠的天然氣價格相對便宜與穩定，加上對氣候變遷危機的擔憂，促使美國電力大廠相繼減少燃煤發電，美國煤炭消耗量在2019年甚至出現連續第六年下滑。

不過該趨勢卻在最近幾個月出現翻轉。由於今年天然氣價格遠高出過去幾年，反而令煤炭價格更具競爭力。

EIA在報告中就提到，今年燃煤發電出現上升，主要歸因於天然氣價格大幅上漲與煤炭價格相對穩定。

根據EIA的數據顯示，今年美國電廠的天然氣交付成本平均每百萬英熱單位為4.93美元，是去年價格兩倍多。

不過該機構也認為，美國燃煤發電的增長「很可能難以持久」。EIA解釋，鑒於2010年來燃煤電廠的發電產能已經減少3成、而且自從2013年起並不見新的燃煤發電產能增加，加上天然氣價格預料將會小幅走低，因此它預見2022年美國的燃煤發電量將會下滑5％。

(時報資訊)