搶在全球氣候變遷大會召開之前，聯合國（UN）20日發布報告顯示，全球各大化石燃料生產國未來幾年仍計畫提高煤炭、石油與天然氣產量，而這將導致全球升溫控制於攝氏1.5度內的目標更難達成。

據聯合國環境署（UNEP）分析報告顯示，全球15大化石燃料生產國2030年生產的煤炭、石油與天然氣，將比全球升溫控制在攝氏1.5度的產量水平高出110％，比起升溫控制在攝氏2度的產量高出45％。

這15國包括美國、英國、德國、中國與印度等。報告指出，自新冠疫情爆發以來，全球先進國家投入逾3千億美元支持化石燃料開採活動，遠高於乾淨能源投資金額。

科學家認為將升溫控制於攝氏2度以內（更理想是1.5度內）極為重要，如此才能避免極端氣候加劇帶來的災難，而這也是2015年巴黎氣候協議設定目標。

UNEP自2019年起每年固定發布這份「生產差距」報告，命名由來是各國政府口頭承諾與預計產量間存在著落差。研究人員發現，自2019年以來，生產差距「大致上沒變」。

該報告發現，煤炭產量差距最大，各國政府2030年計畫生產的煤炭，比起巴黎氣候協議達標的產量水平高出240％，至於石油與天然氣產量分別高出57％與71％。

報告指出，儘管兩大煤炭生產國中國與美國致力於減少化石燃料產量，但他們的努力被印度、俄羅斯與澳洲增產抵消。

該報告主要作者阿查可維瑟（Ploy Achakulwisut）表示：「全球煤炭、石油與天然氣產量必須從2020年開始縮減，才能將溫度升幅控制在1.5度以內。」

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）10月底將於蘇格蘭格拉斯哥登場，這場為期兩周的會議重點在於讓各國承諾更積極地削減化石燃料使用量，同時為煤炭停止使用與生產設下最終期限。

(時報資訊)