德國央行總裁魏德曼（Jens Weidmann）20日宣布年底辭職。他兼任歐洲央行（ECB）執行委員會成員，因貨幣政策立場保守而被視為ECB大鷹派。外界揣測他辭職後，ECB立場可能略為往鴿派方向傾斜。
魏德曼向德國央行內部發出信函表示，其擔任總裁逾十年，是時候新舊交替，加上個人因素考量而請辭。他並未進一步說明個人因素為何。
其離職時間正好跟德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任時間差不多。他在2011年5月被任命為央行總裁，當時正值歐債危機最嚴峻時刻。他在成為總裁之前擔任德國總理府經濟顧問。
由於歐洲通膨壓力不斷攀升，讓ECB對於是否採取緊縮政策感到困擾。魏德曼一再呼籲ECB高層別輕忽可預期的通膨威脅，指ECB在疫情期間扮演穩定貨幣政策的角色，強調近期決策要有「對稱而更明確的通膨目標」。
安智銀行（ING）全球研究部主管布塞斯基（Carsten Brzeski）認為，魏德曼辭職後，ECB鷹派陣營少了一員大將。但通膨持續攀升和經濟正重回疫前水準，外界要求ECB結束振興措施和開始縮減買債規模的聲浪愈來愈高。
他預期ECB可能在12月貨幣政策會議上宣布開始量化寬鬆退場，在魏德曼離職前完成他的其中一個主張。
德國貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）估計德國新政府走中間偏左路線，任命新總裁的人選可能沒有魏特曼那麼鷹派。但ECB的鷹派仍可能準備推動提前退場與升息。
此外，歐盟統計局周三公布歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率終值跟初值一樣，維持在3.4％不變，為2008年9月來最高，超過ECB目標2％許多。
貝倫堡銀行仍維持歐元區明年通膨率1.5％和後年2％，跟ECB在2023年9月開始縮減買債和同年12月開始升息等預期不變。
(時報資訊)
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