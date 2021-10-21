智慧城市（SMART CITY）議題在台灣各城市熱鬧推動，許多縣市因此獲得國際獎項的肯定。只是，停留在「好名聲」，夠嗎？作為一位市民，期待的是真正感受到智慧城市帶來生活便利與生活品質提升，當然如果有些智慧城市的應用，能夠商業化並走向國際，更好！

根據聯合國研究報告，屆及2050年全球將有70％的人口聚集於城市。在台灣，未來將有近90％的人口居住於城市地區，可以想像城市環境必然越來越擁擠。近幾年各國也注意到人口擁擠所帶來的城市問題，像是交通阻塞、垃圾、空氣汙染、能源耗竭、治安差等等，這是全球性的現象；與此同時，隨著AI、巨量資料、雲端服務，再加上傳輸速度百倍躍升的5G等技術上的躍進，各國開始積極想讓城市變得「智慧化」。

台北市、新北市是台灣最先將智慧城市列為政策重點，吸引其它城市跟進，許多城市都曾獲全球Smart21、Top7的提名，2019年，桃園市更是榮獲ICF（Intelligent Community Forum）Top7第一名，成為全球智慧城市標竿；2020年IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA），台灣獲得四項大獎，包括臺北市、新北市、台南市以及高雄市分別在「教育」、「公民參與」、「智慧水務」與「公共衛生與社會服務」四項類別中勝出，是當屆最大贏家；2021年IDC SCAPA，臺北市、新北市分別在「公民參與」、「公共衛生與社會服務」與「公共安全：次世代緊急應變服務」三項類別中再次勝出。

台北智慧城市辦公室的資料顯示，台北市已有200多項智慧城市專案，經本研究調查，發現大部分停留在POC（概念驗證）階段，只有少數實際落地並擴散至他市，甚或進一步輸出至國際。台北市長柯文哲曾在公開訪談中提及：「智慧城市辦公室承接200多個案子，花很多力氣開放台北做實驗，最後能上市的很少。」點出了台灣在智慧城市發展上是存在某些障礙或是欠缺某些要素。

持續停留在「實驗」，不但市民享受不到智慧城市的便利與生活品質提升，業者也無法前進，即使累積了相關商業營運能耐，仍然浪費了業者以及公共的資源。

經過蒐集資料、參考國外的做法以及與各方專家的討論與訪談，發現政府創新採購或具商業潛力的投資媒合相當重要。在創新採購面，可以參考荷蘭史基浦機場向飛利浦「租」燈泡的照明服務採購案，讓採購不只侷限於購買硬體設備，而是著重在硬體的售後服務，也就是由廠商負責之後的全套修繕與維護服務，這樣的概念，政府可以應用在我國智慧路燈的採購案上。

至於投資媒合面，可以參考歐盟作法，官網上提供清楚的投資媒合平台，平台上有兩大專區，將智慧城市專案的提案者與投資者做分流，提案者須填寫提案的自我評估表，平台會幫助提案者找到適合的對應投資者，協助兩邊進行一對一面談，如果發現提案者的提案不夠成熟，平台會提供相關專家的諮詢服務或課程協助提案者落實想法。

本文認為，智慧城市媒合平台部份，台灣一直都沒有相對應的配套措施，應是如此才導致多數案子仍停留在概念驗證初始階段，無法朝服務驗證或商業驗證前進。台灣應善用地域小、ICT堅強實力的優勢，把握在地場域試驗的機會，透過實際的建置經驗改善城市的營運問題，並且將成功的應用模式整體輸出國際，此舉不僅能帶動服務輸出也能帶動國內供應鏈的出口商機。可見發展智慧城市不僅能提升台灣的世界競爭力、提高國際上的能見度，也助於台灣產業的轉型與升級、就業機會增加、創新應用領域突破現況，使得整體社會進步、經濟穩定成長。

(時報資訊)