消費及投資、外貿是中國大陸經濟的三駕引擎，但反映經濟發展新動能的關鍵指標，如「工業戰略性新興產業增加值增速」、 「高技術制造業增加值增速」等，均大於GDP增速。截至今（2021）年7月底統計，在大陸4,600多萬戶企業主體中，中小企業佔比90％以上，貢獻50％以上的稅收和60％以上的國內生產總值。
換言之，中小企業的蓬勃發展，為大陸經濟健康發展提供重要支撐。中小企業雖然規模不大，但有不少是行業內的「單項冠軍」或「配套專家」，甚至在全球也是佼佼者。
其實，自「十二五」規畫以來，大陸有關部門就已發布相關政策力推中小企業向「專精特新」發展，「十四五」規畫和「2035年遠景目標」綱要中也再次提出。習近平曾指出，「中小企業有靈氣、有活力，善於迎難而上、自強不息，強調中小企業能辦大事 」、「中小企業好，中國經濟才會好』。為呼應習近平的談話，中共中央政治局會議在分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作時，提出『發展專精特新中小企業』，為中小企業下一步發展指明了方向，並解決目前被美國技術限制的難題。
所謂「專精特新」中小企業，是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化優勢的中小企業，也可以說是「隱形冠軍，Hidden Champions」企業。除了各省市訂有「專精特新」申請條件外，大陸工業和資訊化部正在研究制定《為「專精特新」中小企業辦實事清單》《服務中小企業高品質發展行動計劃（2021-2023）》，以及《「十四五」促進中小企業發展規劃》。
此外，工信部、財政部等六部門聯合發佈加快培育發展製造業優質企業的指導意見，提出構建優質企業梯度培育格局，目標是在「十四五」期間，力爭到2025年，培育百萬家創新型中小企業、10萬家省級「專精特新」企業、1萬家「專精特新」「小巨人」企業和1,000家「單項冠軍」企業。
然而，融資困難、融資成本高始終是大陸中小企業發展的難題，現有的深圳中小板、創業板、新三板、科創板雖著眼於中小企業。但據統計，在「專精特新」名單的A股上市公司僅約300家，顯然滬深市場對企業上市門檻太高。
習近平於9月2日在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會透過視訊致詞：「我們將繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地」。2021年9月3日，北京證券交易所有限責任公司註冊成立，為有創新精神的中小企業提供一條募資之路。
不可否認，台灣長期以來一直是全球工業的代工廠，隨著全球化與資訊科技的發達，3C產品的市場需求越來越高。眾所周知的Apple、DELL、HP（Compaq）等知名品牌，其背後的零組件都有我們的「隱形冠軍」。有論者謂，習近平一手扶植羽翼未豐的創業精神，一手教訓已經成功的科技巨擘，豈不凸顯其策略矛盾。
然值得注意的是，大陸「專精特新」為中小企業搭建良好的發展舞臺，並有望逐步發展為「隱形冠軍」。大陸更多的「隱形冠軍」企業產生，也會對台灣的「隱形冠軍」企業形成競爭壓力，因而更要朝「專精特新」方向發展，提升企業核心競爭力。如產品創新、自創品牌、加強產學合作、培養前瞻人才、未來才能在競爭的國際市場中，一較長短。
(時報資訊)
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