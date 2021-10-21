世界級的運動選手訓練不易，與其在獲得全球殊榮時頒發國光獎金、產品代言收入，能否構思一個更長遠的企業型財務規劃，獲獎選手可採技術入股成為公司股東，依循ESG永續思維，無限延長運動精神與對社會的貢獻。

第32屆奧運原預計2020年於東京舉辦，因全球疫情關係延到2021年7月舉辦。本屆奧運台灣獲得24面獎牌破歷年紀錄成績斐然。轉播收視率根據擁有轉播權的愛爾達電視台統計，本屆奧運社群媒體發布貼文、精彩花絮、新聞短片等內容逾30萬次分享、4億次影片點擊數，新媒體收視共觸及10億人次。得獎選手瞬間成為全民心中大明星，政府邀約擔任政令宣導大使及相關企業產品代言人。我們樂見運動選手有更多舞台展現勇往奮戰不放棄的運動精神，然而媒體熱度終究會淡去，來自一時的政策大使、產品代言或國光獎金的財務收益之外，運動選手需要更長遠的財務規劃，延續選手最擅長的運動專長。

國內運動選手職涯規劃是國家運動訓練中心主要業務之一，該中心於2013年併入教育部體育署。2015年1月1日為強化台灣競技運動人才的培育，國家運動訓練中心正式改制為行政法人。中心主要任務執行奧運、亞運及世大運國家代表隊培訓及參賽計畫，辦理參加世界競賽選手選拔、訓練、參賽輔導相關事務，年度政府補助經費編列近10億元，14.6％公務預算（1.5億元），85.4％運動發展基金（8.8億元），但該中心的政策使命主要是強化選手選拔與訓練，向來由政府提供獲獎選手不同金額的國光獎金，作為得獎運動選手的專長延續。

根據國家運動訓練中心公布資訊，我國自1956年～2020年總共獲98面奧運獎牌，這些選手如今有多少繼續從事與他獲獎運動項目推廣有關工作？每一個獲獎時刻吸引全民注目，他們成為最佳代言者，然因欠缺主導性的代言機會，導致這些選手慢慢隱性埋名散落在台灣各個角落，運動專長沒有機會發揮、職涯規劃與人生目標無法連結、比賽技巧無法系統性傳承、政府訓練環境與計畫沒有機會參與…，現實問題讓曾經站在世界舞台頂尖的運動選手漸漸失去光和熱，這是國家莫大損失。近年來獲獎成績屢創記錄，今年更是攀上高峰，或許是進一步以財務面討論運動職涯長遠規劃的時候了。

本文建議，可以規劃我國世界級運動選手為核心、科技和財務專業人士經營管理的「運動控股公司」，透過奧運獎牌得主以自身運動專長及無數次參賽經驗對全球運動技術與訓練的觀察，參與國內運動產業環境的建構，主要客群為各級學校、各縣市運動中心推廣全民運動、運動體驗與指導、企業員工運動，運動行銷企劃、運動商品代言等項目，實為延續優秀運動選手專長極為可行的做法。

此外，為讓選手擁有被動式財富增長機會，「運動控股公司」可採技術入股方式網羅獲獎牌者為公司股東，每年可獲一定比率公司紅利，另廣邀支持運動產業企業投資，善盡企業永續投資（ESG）及企業社會責任（CSR）等公共利益，享有投資抵減優惠。

運動控股公司不僅能讓運動選手專注並發揮所長，跨業、跨域人才合作方式，輔以政府誘因導引企業資金流向運動相關聯的產業，為日益競爭激烈的國際運動賽事注入科技與創新元素，推展台灣邁向運動科技、運動金融、運動產業、全民運動等多元面向，向前布局壯大國內之國際參賽選手遴選、培訓、訓練的資源，向後擴展讓曾經為台灣運動史寫上傲人成績的優秀運動員，有一個兼具經濟與發揮專長的穩固舞台，繼續發光發熱發揮影響力，應是本屆東京奧運獎牌得主燦爛耀眼鎂光燈下最為光明的道路。

(時報資訊)