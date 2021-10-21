英國國際貿易部新任部長茉丹特（Penny Mordaunt）接受本報專訪表示，台英將於21日舉辦首屆氫能論壇，在未來低碳經濟時代，英國與台灣有巨大的合作機會，英國將在2030年停止銷售燃油車，並發展成歐洲電動汽車供應鏈樞紐，台灣可以發揮奈米技術、材料科學領域的專長，與英國進行電池等更多新能源車的合作。
台英經貿對話會議18日舉行線上會議，討論綠能、海上風電、金融服務、製藥、農業等議題，由9月份新上任的英國貿易政策部長茉丹特主持。這也是茉丹特就任後，首度參與印太地區的國際活動。
英國將於2050年達到淨零排放的目標，茉丹特表示，2020年已推出了英國綠色工業革命的10項計畫，涵蓋清潔能源、建築、交通、新創等領域，若要打造低碳經濟，就要以全面性的策略來執行淨零排放計畫，英國需要台灣等國際夥伴共同合作。
茉丹特表示，英國已有43％的電力，來自於可再生能源，包括風能、太陽能、沼氣等，2030年之前，海上風電裝機容量將增加兩倍以上，這是可與台灣共同分享的目標。
另外，氫氣將成為英國公車和重型貨車的燃料來源。茉丹特宣布，英國和台灣21日舉行首屆氫能論壇，各自分享在氫能發展的訊息與合作契機，特別是交通方面，英國將在2030年停止銷售新的汽油和柴油汽車，目標是打造成歐洲電動汽車供應鏈樞紐，台灣將有很多機會，與英國一起開發電動汽車電池等設備。
受新冠疫情影響，英國經濟成長2020年為負9.7％，2021年第二季回升到5.5％，後疫情時代，英國將積極推動經濟復甦。對此，茉丹特指出，將透過基礎建設、新創投資等，推動經濟復甦，而貿易和投資對後疫情時代的經濟發展，更是至關重要，可提供大量就業機會、更好薪資，英國正在與美洲、太平洋地區志同道合的國家，建立更密切的經貿關係。
她希望能台灣持續合作，促進貿易交流，並共同努力扭轉氣候變化的趨勢，以及疫後經濟復甦。
2020年，台英雙邊貿易規模達60億英鎊，茉丹特指出，89％在台經營的英國公司，對台灣商業前景持樂觀的態度，這是未來雙邊貿易關係發展的重要信任票，激勵彼此更緊密合作與發展。
(時報資訊)
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