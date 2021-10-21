全球淨零排趨勢下，三三會長林伯豐20日指出，電動車發展是全球必然的趨勢，但台灣發展電動車最大的挑戰是能源政策，其中，2025年非核目標，恐會使台灣缺電，對產業發展是負面的，特別是若要達到2050碳中和目標，能政府的能源政策必須重新檢討，將核電列為備用能源，電動車發展與核能應並駕齊驅，同獲重視。

三三會20日召開例會，主題為「台灣電動車產業轉型與挑戰」。林伯豐指出，台灣在移動碳排放的占比很大，其中又以汽機車的碳排放量比重很高，因此發展電動車來減少碳排放，是正確的方向。

林伯豐話鋒一轉指出，目前最大的挑戰就是能源政策，核電由12％減到8％，到2025年完全取消核電，台灣會因此缺電，對產業發展是負面的。大陸正在興建13座新的核電廠，日本也在增加核能發電，台灣應該要考慮以核能為備用電源，讓台灣不致於出現缺電及不合理的電價。

林伯豐還說，氣候變遷是人類必須面對的嚴肅問題，全球有130多國承諾2050年實現碳中和，政府應重視並重新檢討國家的能源政策，應將核能與電動車發展並駕齊驅、同獲重視。

而目前國際媒、油、天然氣等價格齊上漲，林伯豐直言，會影響工業產品的價格跟著上揚，間接也會影響民生必需品價格上漲，政府應提出對策舒緩通膨。

林伯豐進一步表示，2022年1月起基本工資將調升5.21％，在疫後振興經濟的考量下，政府宜推出相關配套措施，以降低企業受到的衝擊，建議政府補貼調整基本工資的差額，以及持續補貼受影響產業的人才培訓。

林伯豐並再次提議，將現行勞保負擔比調整為6:2:2，改善低薪環境、增加人才培育，改革技職教育，學用一致，同時培養第二專長，推動台灣產業創新轉型、加強產學研互動合作，培育創業、創新的人才，透過產業結構轉型，創造高所得就業機會。

(時報資訊)