電動車市場正快速成長，鴻海董事長劉揚偉20日在三三會演講時指出，電動車保守估計每年成長20％，電動車發展是台灣的機會，預估2024年全球電動車就會全面起飛。整體產值將高達6,000億美元，台灣每一個企業，都應該要在電動車產業中，找到自己的位置。
他說，電動車市場持續向上，目前每年規模約500萬輛，2025年將達2,000萬台，若以每台3萬元美元計算，就是6,000億元美元龐大市場，多方預測2025年電動車產業將起飛，「我預測2024年就會起飛」。
劉揚偉指出，電動車市場愈來愈熱，從美國到大陸、歐洲、日本再到東南亞熱潮，代表愈來愈多資源投入這個市場，當所有人的目光都投入電動車的發展，廠商也競相挹注資源研發製造時，「這個市場一定會起來。」
劉揚偉指出，過去很多科技創新，最後是由第二名後來居上、拿下市場，所以電動車未來也可以拭目以待。
他說，過去傳統汽車製造業是「燃油引擎與變速系統者得天下」，引擎製造正是台灣廠商弱項；進入電動車時代，則是「三電、軟體與半導體得天下」。汽車電動化是台灣的契機，引擎不再被需要，取代的是電池，電動車還需要軟體運用，加入智能、聯網，這些都是台灣ICT產業熟悉的領域，「這是台灣難得的機會。」
電動車時代，劉揚偉指出，以台灣ICT產業的實力，非常有機會在國際上佔到重要位置，他同時透露，鴻海未來電動車生產基地可能的位置，會把全球分為5、6個區域，並採用營運本地化（BOL）的模式，來布局區域製造，目前規畫會在歐洲、印度、南美，依此順序設立電動車生產基地，其中，速度快的是歐洲，具體國家位置還不能講，模式上，同樣採取營運本地化的模式，且會跟歐洲車廠展開「間接」的合作。
(時報資訊)
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