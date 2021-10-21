全球智慧移動浪潮襲捲下，不僅三款電動車亮相熱身，外貿協會主辦首屆2035 E-Mobility Taiwan 台灣國際智慧移動展也於20日熱鬧登場。外貿協會董事長黃志芳強調，該項展覽除作為台灣電動車及自駕車產業面向國際的發聲平台，更提供全球買主一站式的採購平台。他預告，2022年隨著疫情趨緩，第二屆展覽將完整呈現台灣電動車10大系統，規模將是2021年的兩倍以上。

黃志芳表示，全球汽車產業在電動車浪潮下，傳統供應鏈已發生變化，軟硬體整合及跨界合作成為產業致勝新關鍵，此次展覽活動，可以觀察到業者跨界結盟的趨勢，總計28個大型攤位，除mTARC、MIH皆與聯盟成員一同展出合作成果，台灣唯二通過電動大客車示範計畫資格審查的車輛業者，包括成運汽車結合大同、研華、飛宏、微星以及精英電腦等廠商，共同展現電動巴士供應鏈合作成果；而華德動能與合作夥伴東元電機，也同步參展。

除了展現國內電巴產業鏈合作成果，本屆活動也同時舉辦「智慧移動國際論壇」，邀請意法半導體、麻省理工學院實驗室產業知名專家、講師，分享對電動自駕車的經驗分享；並透過貿協海外64個駐點，協助爭取中國天楹、代理中國德系車廠BMW與Daimler採購的德國卡爾斯魯厄中國創新中心、法國能源集團TotalEnergie、馬來西亞APM等買主前來洽商。

AIT副處長柯傑民表示，將在2022年舉辦電動車論壇，協助台灣業者了解美國電動車市場商機，期許未來雙方能進一步合作，重塑電動車的供應鏈。

黃志芳感念二年以前，在長春集團總裁林書鴻的呼籲下，促成了本屆展覽的辦理；幕後推手林書鴻亦表示，台灣在全球電動車產業扮演重要角色，供應全球市場零件、馬達、電控等相關系統，業者應把握這三、五年最佳的產業發展機會。

黃志芳透露，為迎來智慧移動浪潮，貿協將開辦全台第一個電動車產業CEO訓練專班，培育更多電動車產業的高階主管，包括士林電機、鴻碩精密國內電動車軟硬體業者高階主管董、總都有報名，首波30名學員名額一開放立刻爆滿，此專班將邀請歐美車廠知名車廠高階主管分享經驗，教導台灣業者國外車廠文化、生態系、相關認證程序，以及如何打入歐美車廠供應鏈等。待2022年疫情緩解，貿協將帶領CEO學員，赴歐美車廠實地參訪。

(時報資訊)

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