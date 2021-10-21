參加國家太空中心成立30周年慶祝活動的廣達董事長林百里20日表示，太空產業是總統蔡英文提出的六大核心戰略產業之一，且台灣在半導體、資通訊產業等方面，都有國際競爭力，可成為太空產業供應鏈的後盾，他強調，未來十年太空產業發展，台灣不能缺席。

同時與會的友達董事長彭双浪也說，ICT技術在太空產業應用廣泛，期待太空中心帶動產業成長。

林百里談到近期火熱的太空產業時指出，我國有很好的基礎，但是因太空通訊又是一個新的一個應用、新的規格，真的是要加強研發，才可能有競爭力，現在還只是初步，未來十年的進展和規格要往上提升。他進一步指出，未來十年是超高速運算的時代，由於台積電5奈米到2奈米的新製程進展，居世界領先地位，無論是運算或晶片，都處於全世界超前的地位。未來世界AI著重超高速運算，很多困難問題都可以獲得解決，還可以更便宜，每個人用得起。

至於未來科技的發展，林百里認為，會有超連結的通訊發展，AI和5G扮演重要角色。未來十年，會走向量子運算和6G，為了滿足各地、每個人使用高速運算的需求，要涵蓋地面、海洋、航空、衛星各方面的連結。

林百里還說，太空通訊產業誕生後，低軌道通信衛星和監測衛星都已商業化，現在美國幾個主要公司都是採取商業化發展，未來城市、偏鄉、海洋，都可高度連結，智慧地球、智慧社會、智慧經濟不會是夢想，會形成巨大的新興市場。更廣泛利用大數據解決人類問題，使得太空產業愈來愈重要，台灣會有重要的角色，要做解決方案的供應者。

彭双浪也指出，不管是太空上的衛星，或者是地面的接收，都跟ICT產業息息相關，從上游材料到下游，都已很完整。太空產業是新興商機，除了陌生，需求也多，「我們還在學習」。

(時報資訊)

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