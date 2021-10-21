參加國家太空中心成立30周年慶祝活動的廣達董事長林百里20日表示，太空產業是總統蔡英文提出的六大核心戰略產業之一，且台灣在半導體、資通訊產業等方面，都有國際競爭力，可成為太空產業供應鏈的後盾，他強調，未來十年太空產業發展，台灣不能缺席。
同時與會的友達董事長彭双浪也說，ICT技術在太空產業應用廣泛，期待太空中心帶動產業成長。
林百里談到近期火熱的太空產業時指出，我國有很好的基礎，但是因太空通訊又是一個新的一個應用、新的規格，真的是要加強研發，才可能有競爭力，現在還只是初步，未來十年的進展和規格要往上提升。他進一步指出，未來十年是超高速運算的時代，由於台積電5奈米到2奈米的新製程進展，居世界領先地位，無論是運算或晶片，都處於全世界超前的地位。未來世界AI著重超高速運算，很多困難問題都可以獲得解決，還可以更便宜，每個人用得起。
至於未來科技的發展，林百里認為，會有超連結的通訊發展，AI和5G扮演重要角色。未來十年，會走向量子運算和6G，為了滿足各地、每個人使用高速運算的需求，要涵蓋地面、海洋、航空、衛星各方面的連結。
林百里還說，太空通訊產業誕生後，低軌道通信衛星和監測衛星都已商業化，現在美國幾個主要公司都是採取商業化發展，未來城市、偏鄉、海洋，都可高度連結，智慧地球、智慧社會、智慧經濟不會是夢想，會形成巨大的新興市場。更廣泛利用大數據解決人類問題，使得太空產業愈來愈重要，台灣會有重要的角色，要做解決方案的供應者。
彭双浪也指出，不管是太空上的衛星，或者是地面的接收，都跟ICT產業息息相關，從上游材料到下游，都已很完整。太空產業是新興商機，除了陌生，需求也多，「我們還在學習」。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：