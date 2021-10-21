科技部長吳政忠20日在國家太空中心成立30周年慶祝活動上表示，未來從地表到2,000公里的太空，都跟民眾生活息息相關，下個30年「新藍天」有很多機會挖掘，未來新的太空網通產業，台灣不會缺席，有更多發展商機。太空中心主任吳宗信則具體指出，太空中心2022年中有望成為行政法人，規劃擴建新大樓，地點優先落腳新竹，期望五年內能將台灣打造為新興太空領域重要的一員。

為慶祝成立30周年，中心並舉辦「福爾摩沙 飛向太空」新書發表會，科技部邀請廣達董事長林百里、友達光電董事長彭双浪、鴻海等企業代表與會，象徵產官學共同推動台灣的太空產業發展。

吳政忠強調，太空產業就是台灣資通訊產業、機械產業、半導體產業的集結，未來飛向太空是重要新興產業，台灣過去30年在打基礎，從2022年開始到2030年、2040年將邁向新紀元，以前是佈建大型衛星，以軍事為主，未來會有好幾萬枚低軌通訊衛星在天上，和生活結合在一起。

他指出，過去大家要尋找新藍海，未來「新藍天」機會更多，在Space X 公司的星鏈計畫後，還有好幾家公司要投入低軌衛星計畫，未來將有好幾萬顆低軌衛星在天上跑，從500公里到2,000公里高空看地球，景觀會完全不一樣，新的視角就會帶來新的機會。他認為，太空產業不會只有火箭和衛星，還會有很多新創公司參與，5G也可和6G協作，讓地面和太空連成一個緊密的通訊網。

吳宗信則說，發展太空計畫除初步的太空基礎設施，更要建立本土太空技術能量，例如小型衛星、探空火箭、衛星操控與衛星影像處理等。

5月立法院通過太空發展法，將太空中心升格為行政法人，直屬於科技部，將推動太空基礎建設、太空產業鏈發展。而太空中心升格為行政法人的設置條例，預計本會期可以三讀通過，2022年中有望成立，讓國家太空中心有更大的能量來推動太空政策。至於太空中心未來法人化之後，是否比照美國NASA更名為「國家太空總署」，則仍待各方討論。

吳宗信認為，行政法人預算有望提升，目前太空中心一年預算不到30億元，他期許能爭取雙倍甚至3倍預算。以南韓為例，其太空中心一年預算160億元，是台灣五倍以上，且未來10年將投入5,000億元發展。台灣目前已進入第三期太空計畫，將於10年內投入251億元，發展太空技術與產業。

(時報資訊)

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