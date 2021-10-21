由Netflix出資製作韓劇「魷魚遊戲」創造逾250億元影響價值，讓韓國製造、世界看到，那麼台灣製造呢？文化部長李永得20日在立院強調，將從投資人才、資金、國際三管齊下努力，首要關鍵是引進資金，文化部現正跟國發會討論加碼匡列200億元長期投資內容產業發展，改由政府帶頭投資，引進民間資金，計畫未來兩年至少投資6部上億元製作的影劇進軍國際。
除了促進更多影劇內容產製，搶攻台灣市場，也要進軍國際，除了題材選擇，通路部分也要整合，目前國內有多達17個OTT平台，電視台、電信商單打獨鬥，文化部將提供誘因，整合國內OTT成一個較具規模的平台進軍海外，帶動影劇內容輸出。
「魷魚遊戲」熱潮從市場燒向政壇，李永得20日赴立院報告文化部業務概況，多位立委質詢焦點都在此劇成功在全球輸出韓國文化、戲劇、帶動學韓語，台灣能否發展類似成功模式？目前台劇產製量少、一年約40部，及一些上架國際OTT平台的台劇只能在台灣被看到，反而與國內OTT平台競爭，都是各界關心議題。
李永得指出，「魷魚遊戲」是韓國經20年努力、培養製作環境及人才的結果。他認為，台灣有這個環境，但缺兩樣東西，一是資金投入，台灣過去對影劇投資小，直到近期才看到「天橋上的魔術師」等較大投入，主因是國內市場不夠大，所以拓展國際市場很重要。對此，文化部將從加強資金投入、投資國際市場、人才培育，瞄準國際市場射三支箭。
李永得透露，文化部正在跟國發會討論國發基金投資影視內容產業的辦法與流程，重點有三個：資金要充沛、審查程序需簡化，初期不能純粹從市場考量，還要扶植支持國內影視產業。未來希望由政府帶頭投資，引進民間資金共襄盛舉，未來兩年至少支持6部1億元以上投資的片子。
現有國發基金匡列百億元投資內容產業，但幾年下來只投出6億元。文化部將爭取更多空間做決定，由文策院協助業界引進投資、財務規劃、人才培訓等。
(時報資訊)
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