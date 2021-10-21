中華電明年全員加薪！董事長謝繼茂20日以「5G戰鼓已響」開頭，向員工發出一封公開信，承諾2022年全員加薪，並將於明年元月一日，正式啟動三大事業群、及三大技術事業群的全新組織轉型，這將會是中華電信有史以來最大規模的組織改造。

據了解，中華電信20日下午召開臨時董事會，加薪及組織改造列為重要討論議題，謝繼茂並於董事會後向所有員工發出公開信。

謝繼茂表示，儘管面對電信產業喧天的戰鼓，但中華電信在所有員工嚴陣以待之下，今年截至第三季為止，各項業務都有亮眼的成績，現有2萬3千多名員工的努力功不可沒，因此，預計2022年全員加薪，至於加薪幅度與方式，仍須精算，並期勉員工發揮戰鬥力，在第四季仍能再創另一波業績高峰。

組織轉型部分，目前已有八大事業部門，將透過成立「個人與家庭分公司」，與企業客戶分公司及國際分公司形成以客戶為導向的三大事業群，目前南區分公司及北區分公司將整合至個人與家庭分公司。

行動網路與固網將整合、並成立網路分公司，與數據分公司及研究院形成三大技術事業群。謝繼茂強調，明年元月1日起的組織轉型，將讓戰備隊伍成型、勢在必行。

至於三大事業群及三大技術群的負責人，據悉，企客分公司總經理吳麗秀、國際分公司總經理吳學蘭仍將分別擔任全新組織的企客、國際事業群總經理，至於個人與家庭事業群總經理，原本屬意現任北區與南區分公司總經理張義豐，但他即將於年底退休，由於個人家庭事業群占中華電信營收比重高達62％，屆時由誰出任？將備受關注。

三大技術事業群部分，據了解，新成立的網路分公司總經理擬由現任行動通信分公司總經理簡志誠出任、數據分公司由現任數據分公司總經理林昭陽擔任，中華電信研究院院長擬由技術長林榮賜兼任。

由於組織調整後，中華電信會有相當人數的員工移轉全新工作項目，針對此，謝繼茂強調，未來各事業群將新設獎勵辦法，凝結團隊精神，聚焦戰力，身為電信產業龍頭，惟有齊心轉型，才能讓中華電信永續經營成長，翻轉未來。

(時報資訊)

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