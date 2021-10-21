台灣大哥大耗時一年半開發、建置新世代網路通話技術，20日宣布攜手Google，合作推出「Google智慧家庭通話」服務，台灣大成為台灣第一家、同時是亞洲第一家提供透過智慧音箱撥打電話的電信公司。

台灣大表示，Google智慧家庭通話服務需先申請一組070網路電話，將門號綁定Google Nest智慧音箱，就能將音箱升級為電話， 只要保持WiFi連網狀態，即可不受區域限制，透過聲控撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號，也可以接聽電話。

另外，台灣大哥大20日宣布與Google再度合作銷售Google今年最受矚目的新機Pixel 6、Pixel 6 Pro、及Nest Hub （第二代）智慧螢幕。Google智慧家庭通話服務即日開放預約，11月18日起與Nest Hub（第二代）同步開賣。

台灣大目前是Nest系列智慧音箱的電信獨家通路商，2019年起開賣至今，已在台灣銷量33萬台，家戶滲透率達到3.7％。

台灣大表示，Google最新發表的Pixel 6及 Pixel 6 Pro新機，均首度搭載Google Tensor處理器，可與新一代Titan M2TM安全防護晶片搭配運作，提升運算效能，並可自動透過安全中心進行安全性檢查，杜絕惡意軟體攻擊。Pixel 6單機售價18,990元起，Pixel 6 Pro 26,990元起，台灣大針對指定資費，加送藍牙耳機，網路門市加碼贈送2,000元momo幣。

除此，台灣大myVideo與MyMusic將與Google獨家合作本土影音串流服務。全新的Nest Hub（第二代）智慧螢幕，除能利用聲控操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可透過觸控啟動智慧家庭裝置，讓使用者追蹤自己的睡眠時間及狀態。

(時報資訊)