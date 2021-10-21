Google新款旗艦機Pixel 6系列台灣亮相，Google自研Tensor處理器加持後的AI與機器學習能力，讓拍照、錄影功能都更上層樓，加上相對於蘋果、三星同等級旗艦機親民的售價，即使Pixel 6系列獨有的翻譯相關功能在台都無法使用，台灣官網仍在預購開放後秒殺。
Google在台灣時間20日凌晨舉行線上全球發表會，亮相旗艦機種Pixel 6與6 Pro，首度搭載Google專為AI模型開發的Tensor處理器，雖然Google沒有與競爭對手蘋果A15處理器對比處理效能，不過Google強調，在日常使用上，Tensor會比僅強調效能的處理器更為順暢，而且為AI需求特別設計的TPU核心，讓Pixel 6不需要聯網，就能語音即時翻譯、幫你聽冗長的客服中心語音引導。
雖然上述功能目前不支援中文，台灣用戶無法享受，不過，Google透過Tensor強化的AI與機器學習所打造的計算攝影，台灣用戶依然能夠使用，並新增了如魔術橡皮擦，可以擦掉照片裡不想要的人事物。Pixel 6系列全球將在12個國家上市，台灣擠上第一波上市，與美國、日本、澳洲一起在10月28日正式開賣。
Pixel 6系列在發表會後不到12小時實機在台亮相，Google Store台灣官網在線上發表會結束後隨即開啟預購，官網很快就因為預購人數過多、流量暴增而差點當機，兩款產品也在開放後不久售罄，至今還未開出新的可預購量，隨著Pixel 6系列開賣在即、全球半導體零組件持續缺貨，都可能為正式開賣後的供應狀況帶來不確定性。
對此Google硬體副總裁彭昱均表示，台灣預購狀況比內部預期好很多，對Google來說，每一年供應鏈的挑戰都很大，今年也不例外，Google會持續與供應鏈合作，目前沒看到明顯缺貨狀況。
據了解，Pixel 6兩款產品合計訂單量約450萬支，由鴻海獨家代工，比起去年Pixel 5單一機種訂單量僅200萬支上下來說，的確多出不少，但是對比新款iPhone今年開賣四個月，代工廠就得生產8000多萬支來說，依然是小巫見大巫。
(時報資訊)
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