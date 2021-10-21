通膨議題全球發燒，牛津經濟研究院、花旗財富管理20日均表示，大多數亞太經濟體週期性驅動因素不太明顯，由於疫情干擾，經濟成長前景疲軟，將減緩從投入價格到產出價格的傳導，預計通膨在2021年第四季達到頂峰，2022年的大部分時間裡都將保持在3％上下。

花旗集團最新上修全球經濟成長率預測，從2020年的-3.5％上修至2021年5.8％，2022年全球經濟成長率亦從第三季原預估的4％上修至4.3％，美國扮演經濟復甦的領先者，預估美國聯準會將在2022年第四季開始升息。

近期原物料價格飆漲，引發通膨升溫的疑慮，加上大陸監管政策調整等衝擊，今年第三季金融市場波動加大，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，花旗集團預估通膨會增溫、但不會失控，2021年全球通貨膨率為3.1％，2022年為2.8％。

曾慶瑞說，今年來的通膨是「雞生蛋，蛋生雞」問題，隨疫情緩解，供應鏈慢慢恢復正常，第四季會是通膨相對高點，接下來估計會回到合理水準，美國聯準會將隨通膨相關數據採取升息動作，一切仍然在可控制範圍，不會出現大幅通膨或快速升息作法。

牛津經濟研究院指出，通膨議題在亞太區經濟發展不同水平的市場，近來呈現極大差異。北亞區經濟體的復甦動能增強，使得該區核心通膨率連續上升，這與全球趨勢一致，食品和耐久用品價格飆升，可能來自需求被壓抑或供應鏈中斷。

牛津團隊提醒，應關注亞太區2021年GDP增長預測，在過去6個月期間下滑，主要是發生在亞洲新興經濟體，疫情爆發、疫苗接種進展緩慢，以及有限的財政支持等因素，導致經濟復甦顯著延遲，產出缺口持續擴大。疲弱的經濟增長將阻止企業把更高的成本轉嫁給消費者，也會對核心物價造成壓抑。

(時報資訊)