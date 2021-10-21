中華經濟研究院20日上修2021年台灣經濟成長率至5.84％，較第三季預估的5.16％增加0.68個百分點，為後金融海嘯時期來的11年新高。中華經濟研究院長張傳章表示，新修正數據已加入振興五倍券效益與大陸限電的負向衝擊。
由於五倍券對內需的效益將延續到2022年第一季，中經院同時公布2022年台灣經濟成長率預測為3.55％，估測台灣將出現「連三年經濟成長率破3％」的高成長動能。
但中經院經濟展望中心主任彭素玲提醒，下半年起全球經濟籠罩於五缺（缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電）陰影，且供應鏈等技術性原因愈趨嚴峻，造成全球經濟成長走勢躑躅，台灣經濟成長數據也將呈現上半年穩健成長，下半年趨緩。
整體來看，中經院指出，在外貿與投資帶動下，2021年台灣經濟成長模式呈現「外熱內升溫」，外貿部門貢獻2.49個百分點，內需貢獻3.35個百分點；其中內需又以國內投資挑大樑，國內投資貢獻2.29個百分點，為2011年以來的新高紀錄。
張傳章表示，國內投資對今年經濟成長提供重要支撐，在科技業持續擴大投資布局，國內都更改建，與海空運擴增運能，加上綠能設施的挹注，投資規模持續擴大， 2021年全年達4.97兆元，年增率約10.15％。其中民間投資規模達4.13兆元，年增率12.69％。
但中經院提醒，近期國際政經詭譎變化，可能會使廠商後續的投資布局有所調整因應，已列為2022年經濟預測的不確定因素之一。
至於民間消費，彭素玲分析，明顯受到本土疫情管制的影響，使得第二、三季的成長表現中斷，第四季雖然有振興五倍券挹注，但因去年同期也有三倍券效果，加上股市成交量自7月後收縮，財富效果與成交手續費成長趨緩，民間消費成長受挫，全年年增率約1.38％，對經濟成長率貢獻約0.66個百分點。
(時報資訊)
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