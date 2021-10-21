中華經濟研究院20日指出，預估今年CPI年增率為1.84％，已是今年來第三度上修，且較2020年的-0.24％差距2.08個百分點；今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28％，與去年的-7.77％，差距擴大到15.05個百分點。
中經院經濟展望中心分析，全球經濟反彈復甦推升各項物資需求，加上「五缺」等因素推升國內外物價水準，導致通貨膨脹明顯有感。中華經濟研究院長張傳章表示，通膨議題從民眾來看更能體會，近期發現物價普遍上漲，民眾擔心物價會一路上去就下不來了，「通膨預期」比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來，會很可怕。
來自國際動力用煤、天然氣等價格飆漲，加上供應鏈調節失衡持續惡化、庫存緊繃，以及天候因素導致大宗物資價格走揚等因素，推升各類價格上漲，中經院指出，國內進口物價指數以美元計價，年增率自5月迄今於高檔徘徊，各月年增率逼近或超越20％，一來是比較基期在去年偏低，導致數據上今年看來驚人；再則，躉售物價格是會轉嫁到市場，近來國內服務類價格也在走升。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，通膨和通膨預期不同，民眾估測未來半年會通膨存在，由於物價僵固性是存在，像便當加5元就不會下來，房屋指數已從2000年的100，目前升到300，「這很驚人」，目前已知日本北海道今年下雪提前17天，今年冬天會提早，油價若在需求龐大下，就很難下來，對消費物價的影響會是明顯的。
張傳章表示，通膨大家都很關注，各經濟研究機構目前還在密切觀察，目前拿出數據和市場反映提醒政府總是好的，讓政府在應對通膨壓力上不要措手不及。中經院對於今、明年經濟成長預測的不確定因素列出六項，當中有三項和通膨有關，包括主要國家因應後疫情時代的貨幣政策與通膨壓力之調整與措施、原油與大宗物資價格走勢及供應鏈調整，還有全球能源與限電危機及減碳、淨排等影響。
國發會經濟發展處長吳明蕙表示，民眾對油價漲價最為敏感，行政院物價小組為了穩定物價，已針對油、電價的控制著手，讓民眾在國際價格上漲時能獲得保障；可是自由市場上，難以限制作生意的店家在疫情後不得調高價格。
(時報資訊)
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