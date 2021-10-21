台積電調漲晶圓代工效應持續發酵，野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，台積電漲價有利聯發科調高產品售價，驅動營收、毛利率進一步擴張到2022年初，隨法說會即將於26日登場，聯發科股價有望先一步表現，外資圈對聯發科目標價期望共識是「重返千金寶座」。
聯發科股價從6月以來，多數時間於850～1,000元之間整理，野村證券指出，台積電調漲晶圓代工價格，聯發科產品單位售價勢必跟進調升，因而看好聯發科至2022年初的財務表現，連帶股價可望提前炒熱法說行情。
鄭明宗對聯發科基本面研究之扎實，向來廣為客戶推崇，值得留意的是：首先，因高價的天璣1100、1200晶片放緩，外資對聯發科第四季營收季減5～10％已是共識，但野村看2022年第一季營收受惠於產能增加與漲價，將季增一成，比多數外資券商都要樂觀。
其次，因晶圓代工成本推升，聯發科4G、3G、2G系統級晶片（SOC）、物聯網（IoT）、運算與特殊應用晶片（ASIC）價格自本季起都將明顯調高，5G SOC與智慧機相關產品價格自2022年首季開始調漲，鄭明宗看好，聯發科毛利率從第三季的46％左右，第四季至2022年第一季將持續走升至47～48％。
凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀對聯發科短期毛利率更樂觀，她認為第三季就有47.6％水準，第四季是更高的48.3％，超越多家研究機構。基於毛利率升溫優勢，凱基認為股價短線具備上攻動能，把股價預期調升到1,125元。
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