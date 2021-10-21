美股費半19日大漲1.28％，台積電ADR也強漲1.4％，一度帶動台股加權指數20日攻上16,973點，萬七僅一步之遙，惟隨權值龍頭台積電股價紅翻黑，大盤回落平盤附近，收在16,887點，成交值微縮至2,682.2億元；值得留意的是，由於美科技股財報優於預期，市場對電子股寄予厚望，整體成交比重連兩日在6成以上，有望重掌多頭兵符，領軍台股反攻萬七。
三大法人19日小賣51.76億元，其中，外資反手賣超49.86億元占大宗，自營商賣超16.61億元，官股券商也小賣3.37億元、且已連5賣，僅投信連續兩日持續站買方、20日單日買超10.32億元，10月來已累積買超154.47億元，對台股可謂不離不棄。現股當沖比44.17％，連13個交易日維持在四成以上。
台新投顧副總黃文清指出，此波在台積電法說報佳音、加上技術面率先站回所有均線，可望持續吸引資金回流電子類股。由於英特爾、臉書、超微等科技股財報將在近期公佈，將是接下來盤面焦點，而目前電子股成交比重已回升至65％以上，若美股科技財報表現佳，則有望推動指數重新挑戰萬七關卡。
群益投顧董事長蔡明彥也表示，電子族群隨台積電法說會後明顯轉強，加上美元近期回落、台幣沒有回貶壓力，外資賣壓變輕，且市場普遍對第三季企業財報獲利數字樂觀，這對指數帶來支撐，後續以台積電股價表現馬首是瞻，若可突破前波高點，可望帶動指數突破半年線反壓，本周指數下檔則以200日均線、約16,700點作為觀察點。
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