外媒引述消息報導臉書可能在下周宣布公司更名，未來旗下包括臉書、Instagram、WhatsApp等社交平台及其他事業都將由新成立的母公司管理，目的是讓臉書從社交媒體轉型為發展元宇宙（Metaverse）的科技公司。
據了解，臉書執行長祖克伯可望在10月28日舉行的Connect年度大會上宣布更名計畫，也可能提前宣布。臉書對這項傳聞三緘其口，但業界已經開始猜測新公司名。科技新聞網站《The Verge》引述消息報導，臉書新公司名可能與「Horizon」一字有關，因為臉書近來投入一系列名為Horizon的虛擬實境（VR）產品研發。
品牌重新命名將使臉書的社交媒體應用程式（App）成為一家母公司旗下的眾多產品之一，而母公司也將管理Instagram、WhatsApp、Oculus等事業。此次重塑品牌也將呈現臉書對於所謂元宇宙的投入。
矽谷企業重新更名以擴展其他服務時有所聞，例如谷歌就在2015年成立Alphabet，除了本業搜尋與廣告之外，母公司Alphabet管理旗下範圍廣泛的創新事業，包括自駕車、醫療科技、偏遠地區網路服務等。
臉書近來動作頻頻，先是拔擢VR事業主管博斯沃斯（Andrew Bosworth）擔任技術長，近日又宣布在歐洲招募超過1萬名新血發展元宇宙。元宇宙意指一個能讓人類透過不同裝置移動和溝通的虛擬世界，也是祖克伯心中的願景。
今年夏天祖克伯接受《The Verge》訪問時表示：「元宇宙將是臉書未來發展重點。我認為這將是網路世界繼行動網路之後的下一個篇章，我也認為這將是臉書的下一個篇章，因此我們將加倍努力發展這個領域。」
(時報資訊)
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