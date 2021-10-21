第四季「作夢行情」夯，新興題材超搶戲！「元宇宙」正萌芽，宏達電新品VIVE Flow開啟「元宇宙」大門，激勵股價20日亮燈漲停；法人指出，AI、新能源車、5G等「新興科技」，將成未來二至五年投資新趨勢，威盛、亞信等18檔新興題材概念股買盤提前卡位。
法人指出，投資人布局新興科技股，可鎖定「ABCDEFG」七大趨勢，當中又以電動車、5G等題材成長性最佳，長線具爆發潛力。
時序進入第四季，法人點出，多數電子族群第四季至明年上半年將面臨淡季效應，加上大盤仍橫盤震盪、欠缺主流，促使現階段投資人「買題材、買想像」，科技股「作夢行情」應運而生。
「元宇宙」商機人人搶，不僅臉書積極推動開發，微軟、Google等大廠也跟進。宏達電18日宣布推出首款VR 眼鏡VIVE Flow，預計於11月上市，率先開啟「元宇宙」大門，助攻股價連五紅，20日強攻漲停並突破40元大關，登近六個月來新高，法人連四日買超8,630張。
法人指出，「元宇宙」除硬體設備VR頭盔、眼鏡等外，軟體的5G、AI、雲端運算、區塊鏈、高性能晶片等均為進入「元宇宙」之關鍵技術，相關供應鏈都均可望受惠。
同樣被市場認為具備「元宇宙」題材，威盛、亞信20日同步漲停，法人敲進1,138、586張；而切入VR相關品牌供應鏈的鈺創，盤中也一度漲停，一舉突破季線，外資連五日狂敲3,584張。
Apple AR／MR頭戴顯示裝置供應商揚明光，即便受新品量產時點恐延後影響，惟今年仍可望獲利封關，股價強漲5.36％。
不過，統一投顧董事長黎方國認為，「元宇宙」概念尚不明朗，短線先以題材面操作；若欲布局新興科技股，反倒可鎖定「ABCDEFG」七大趨勢，包括人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端（Cloud）、資料中心（Data Center）、電動車（Electric Car）、金融科技（Fintech）、5G通訊。
此外，電動車亦將成為國內經濟成長新動能，新能源車、車電概念股20日表現剽悍，德微漲停、車王電勁揚9.16％，順德、晶焱、信邦、統振、怡利電、偉詮電也上漲5～9％。
台新投顧副總經理黃文清認為，電動車相關的車用半導體、車用電子之前景看俏，相關個股長線具爆發力，投資人可逢低布局主要受惠公司。
(時報資訊)
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