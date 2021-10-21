9月外銷訂單暢旺，各類型接單暢旺，其中資訊通信、電子產品兩大項訂單金額分別創下歷年同月新高、歷年單月最高紀錄。
統計處指出，9月資訊通信產品接單193.9億美元，創下歷年9月最高。統計處長黃于玲說，主要是受到國際品牌手機新品上市，加上去年國際品牌手機大廠新機延後上市效應，比較基期低，都讓今年成長亮眼，惟10月隨比較基期較高後，成長幅度是否收斂有待持續觀察。
電子產品方面，9月外銷訂單金額194.9億美元，較去年同期年增21.5％，為連續20個月呈現雙位數正成長。黃于玲說，主要是智慧手機等消費性電子新品上市，加上年底備貨需求，還有5G高效能運算等新興科技需求持續，帶動晶圓代工、晶片通路、記憶體、封測、印說電路板等接單暢旺，其中又以美國與歐洲訂單增加最多。
而光學器材因筆電等大尺寸面板，以及車載、商用之應用面板需求成長，致年增19.5％。
值得注意的是，基本金屬9月成長幅度大。黃于玲指出，9月訂單金額32.4億美元，較去年同期年增46.5％，這是因全球各國持續推動基礎建設，帶動鋼品需求，加上中國大陸限電影響供給，讓鋼價持續上揚所致。
統計處說，傳統貨品方面，因全球景氣回溫，加上原材物料價格續居高檔，帶動產品價量齊揚，機械年增13.1％、塑橡膠製品年增28.3％、化學品亦年增44.8％。
另9月外銷訂單海外生產比53.6％，是今年以來最高。黃于玲說，以今年來看的確是最高，不過與去年同期相比則是下降0.4個百分點，主因傳統貨品海外生產比降低所致，累計前三季較上年同期下降2.1個百分，其中又以資通訊產品，因中美貿易戰讓台商回台投資，相關海外生產狀況陸續移回台灣，就讓海外生產比持續下降。
(時報資訊)
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