經濟部投審會20日公布今年前三季外資來台投資狀況，累計僑外投資件數為1,968件，較去年同期減少23.57％；在核准金額部分，投增金額計44.17億美元，較上年同期減少30.47％。投審會表示，投資件數、金額雙雙減少，這是因全球新冠疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。
值得注意的是，9月單月陸資來台投資掛零，是兩岸開放投資以來，相當罕見現象，累計前三季核准陸資來台投資件數僅26件，投資金額3,406.2萬美元，較去年同期減少72.06％。投資件數、金額較去年同期雙減，主要受到國際情勢變化，中美關係及兩岸情勢變動，加上我國修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，措施趨嚴所致。
至於我對中國大陸投資，前三季核准赴中國大陸投資件數為321件、年減幅8.81％，金額為28.6億美元、較去年同期減少32.13％。投審會分析，投資金額減少幅度較大，主要受中國大陸工資投資環境不若以往，中美貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望。
對外投資方面，前九月核准對外投資件數為306件、年減24.63％；投資金額89.68億美元（約2,690億6,787萬元台幣），較上年同期增加33.23％，主因核准環球晶圓公司以25億美元（約750億元台幣）增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD. 暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG（世創電子）等大型投資案所致。
在新南向國家部分，前三季核准對新南向國家投資件數為97件、年減27.61％，投資金額為54.58億美元(約1,637億5,413萬元台幣)，年增率大增178.27％；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。
至於新南向國家前九月來台投資件數為364件、年減9.23％，投資金額達5.9億美元（約177億2,490萬元台幣）、年增率97.87％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。
(時報資訊)
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