台灣近年來重新成為科技外商公司的心頭好，尤其是Google、微軟等以網際網路服務為主的外商，在台投資力道持續加大，不僅積極成立研發中心，培養AI與軟硬體整合人才，而Google在台灣資料中心投資的金額、規模，更可以說傲視業界。

微軟擬招募AI研發團隊

微軟2020年10月宣布首度在台砸下13億美元，將設立Azure資料中心區域後，一直沒有下文，直到日前宏泰電線電纜公告出售廠房的對象為台灣微軟，才露出端倪，不過比起Google在台為了資料中心獵地一出手常是10幾公頃，微軟買下的廠房土地僅有2.4公頃，一般猜測，初期目的可能是為了優先服務本地企業與政府客戶而設。

而微軟除了首度在台成立資料中心區域外，先前也宣布在台灣成立AI研發中心，預計在2022年底前將在台招募培育超過200人以上的AI研發團隊。

Google資料中心 規模驚人

Google從買下宏達電手機代工部門後，已經將台灣打造為總部之外全球最大的硬體研發基地之外，包括Chrome在內的服務、如Pixel手機與Nest智慧家用這類軟硬結合的產品，台灣團隊參與開發的程度也越來越高，過去五年Google在台聘僱人數已經成長10倍，人多到Google必須在遠東電信園區買下兩棟大樓，一棟已經裝滿Pixel手機之外的研發團隊，另一棟也預計在2023年啟用。

Google在台灣另一個重要投資就是資料中心，位於彰濱、面積廣達15公頃的第一個據點，於2013年啟用後，彰濱已經擴建至第四期，Google並陸續在台南、雲林都買下土地籌建新的資料中心，投資總額可能已超過20億美元，另外，台灣也是Google跨國海底電纜的重要上陸據點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意