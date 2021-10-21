美商微軟（Microsoft）在台設雲端資料中心有譜了！微軟剛以台灣微軟營運有限公司名義，斥資新台幣近24億元，向宏泰電工購入南崁廠房及土地，市場據此推測，微軟雲端資料中心將落腳在桃園南崁。對此，宏泰電工僅表示，南崁廠土地及廠房交易內容，一切以重訊公告為準，其他不便多談。
微軟近年陸續在台灣成立包括物聯網創新中心、人工智慧研發中心及微軟新創加速器，2020年10月宣布，將在台灣設立第一座Azure資料中心區域、設立Azure雲端硬體與基礎建設團隊，以台灣作為亞洲營運中心，將台灣打造成為微軟全球第66個雲端資料中心區域，且是微軟海外最大雲端營運研發中心，投資金額將是微軟在台歷年之最。
微軟勾勒在台灣設立Azure雲端硬體與基礎建設（AHSI）團隊，團隊擁有百人規模，將是美國西雅圖總部以外最大的海外分支，預計二年內組合而成，專為微軟全球資料中心打造設計適用AI、物聯網，以及邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設。
研調機構IDC預估，微軟及生態鏈合作夥伴斥資13億美元，未來四年將為台灣創造營收新台幣3,000億元以上，及逾3萬個工作機會。
宏泰電工橫跨電力線纜及銅箔基板兩生產領域，2021年拜國際銅價上漲，又接獲民間企業採購電力線纜及政府電力線纜標案訂單，今年上半年EPS從2020年同期0.33元大增至1.14元，前三季合併營收48.03億餘元，年增幅39.63％，超越2020年度合併營收45.67億元，也創下近13年同期新高。
宏泰電工目前電力線纜及銅箔基板的生產，全集中在桃園觀音廠，近年早已計劃處分南崁廠土地及廠房，這次透過仲量聯行協助，將南崁廠及土地賣給台灣微軟，土地面積6,962.88坪，售價23.27億餘元，平均每坪售價33.4萬元；建物面積6,760.55坪，售價7,174萬餘元，每坪售價約1.1萬元。此次總交易金額23.995億元，宏泰預估處分利益約21億元，對EPS貢獻6.64元。宏泰指出，實際處分損益將待交易完成後，依會計原則入帳。
宏泰表示，依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理，宏泰售後回租至2022年4月30日，會在期滿前完成搬遷。
(時報資訊)
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