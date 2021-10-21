加州第一大城洛杉磯，所擁有兩大港口：洛杉磯港和長堤港，近日因為碼頭作業難以消化源源不絕，來自太平洋彼岸貨輪運送抵美的年終節慶貨品，導致美國總統拜登下達指令：「政府要和港口、物流公司與零售商，在90天內加快貨物的流通。」美國的港埠治理，已經成為國安層次的重大政策。何以致之，正本清源之道何在，值得瞭解。
由於日前大排長龍的貨輪，疑似勾斷海底的輸油管，漏油污染南加州的美麗海岸，拜登因而要求，洛杉磯港必須在24小時內恢復正常運作，解決貨輪阻塞被拒於南加州兩大港外的窘境。在年底三大節日之前，正考驗美國聯邦政府解決問題的能力。
傳統的港埠治理模式有三種：波羅的海和北海所盛行，「地方治理」的「漢莎模式」；法國與地中海沿岸，由「中央治理」的「拉丁模式」；以及英國和愛爾蘭，「獨立治理」的「安格魯－撒克遜模式」。時至今日，不同模式都有成功的治理典範。換言之，組織型態影響港埠治理，其間的因果關係，並不明顯。反而是，貨源的多寡、港埠的大小、公私營港務機構／公司的效率高低、以及工會和碼頭作業的自動化程度，才是港埠治理的關鍵因素。
基於美國的聯邦政府體制，以及中央地方分權的憲政設計，對於貨輪大排長龍的情況，需要總統親自出面，限期解決。然而這又牽涉兩個問題：企業配合和貨運缺工。
在企業配合方面，由於聯邦政府鞭長莫及，加州政府力有未逮，因此還需要整個港埠產業鏈，以及流通業與貨運業的積極配合。但貨物供應鏈隨著產業分工和全球化，已經發展成為「全球價值鏈」（global value chain），牽一髮而動全身；這種情況因為網路購物的便利性，以及產業全球分工，方興未艾，就算過了今年底的聖誕節，也難保不會再度因為任何環節的一時卡關與層層延宕，導致貨輪在港外大排長龍的景象重演。
至於貨運缺工方面，美國聯邦政府的大方紓困，降低中低端勞工超時工作，甚至是重返工作職場的意願。而因為新冠疫情的影響所及，美國民眾的在家上網路購物，正值10月31日的萬聖節、11月25日感恩節、12月25日聖誕節之前，貨物與貨櫃從太平洋彼岸蜂擁而至。港埠作業的24小時作業，固然可以因為政府的強力要求而開展，但另一方面，堆積如山的貨櫃，大小不一，需要有效率的碼頭作業，「將對的貨櫃裝到對的貨車」。問題是，貨運司機工作累、薪資低，「缺工」因而成為壓垮駱駝的最後一根稻草。這既是政府紓困政策所始料未及，也與碼頭工人和貨車司機，以少數族裔為主相關。
以上兩個問題，反映的是「安格魯－撒克遜」的「獨立治理」，在美國這樣沒有「港埠－海運政策」的資本主義國家，原本相對落後的碼頭科技作業，以及理所當然的大陸港埠24小時作業，都因為新冠疫情、年終旺季、政府大撒幣後「報復性需求」的大爆發，而營造出這次需要總統出馬的塞港「完美風暴」。
正由於企業配合度和貨運缺工的特性，並不只是「港埠經濟學」（port economics）的成本效益計算，涉及到航運科技與「專業化、大型化」的港埠發展趨勢，以及因應國際物流變革和港埠基礎設施的資本投入，州政府和聯邦政府有沒有、願不願意，透過政策性的優惠，引導「港埠經濟」走向「港埠政策」，「港埠管理」走向「港埠治理」，也一大關鍵。
面對從2008年後，一再整併的全球貨櫃龍頭公司聯盟，簽訂契約的營運碼頭，本身基於企業投資與財務盈虧的市場規律，在新冠疫情期間的受災程度，其實並不亞於航空業。但是，從前總統川普到現任的拜登總統，對於運輸產業的紓困，只青睞空運製造業的波音、以及空運業的聯合航空、美國航空、西南航空；最重要的原因在於，跨國輪船龍頭與聯盟成員的整合，高於各國航空所組建「天合」聯盟與「星空」聯盟。
受限於美國政府體制使然，國際海運龍頭公司是以歐洲與東亞、中國大陸為主，但是，全世界最大的市場則在美國。美國政府的紓困政策，促使美國民眾在前幾個月疫情緩和之際，就用「從天而降」的紓困金，從世界各個角落、尤其是中國大陸購買應景的年節用品。這種爆發式的需求，就算是美國總統，也無力解決消費者在年底前三大節日無貨可取的困境。對於美國人民來說，今年凜冽的冬季，將是一個「錢出得去，貨進不來」的奇特體驗！
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：