基於Delta變種病毒造成亞洲部分地區確診案例攀升，國際貨幣基金（IMF）19日將亞洲2021年經濟成長預測由7.6％下調至6.5％。儘管如此，亞洲仍是2021年全球經濟成長最快速的地區。
IMF在亞太《區域經濟展望》報告指出，新冠肺炎疫情持續肆虐亞太地區，故將亞洲2021年的經濟成長預測由4月預估的7.6％下修至6.5％。
亞洲多個國家2020年抗疫表現相對成功，但印度、馬來西亞與越南等國家在2021年面臨新一波疫情威脅，且亞洲的疫苗接種速度依然緩慢。
IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）指出，亞洲國家的疫苗施打進展落後於歐洲與北美，疫苗不足拖累許多亞洲開發中國家的接種進度。
IMF指出，疫情升溫導致亞洲國家採取更嚴格的防疫措施，不僅打擊服務業，還造成部分工廠暫時停工，這些因素皆衝擊亞洲經濟成長前景，即便出口需求依然強勁。
本次IMF對亞洲開發中國家的下修幅度最大，2月經歷軍事政變的緬甸2021年經濟可能緊縮17.9％，縮幅較前次預測增加9個百分點。菲律賓經濟預測遭IMF下調3.7個百分點至3.2％，馬來西亞被下修3個百分點至3.5％。
在此同時，IMF上調多個亞洲已開發經濟體的成長預測。香港經濟由擴張4.3％調高至6.4％，新加坡經濟由5.2％上修至6％。
儘管IMF下修亞洲2021年經濟成長預測，但亞洲仍是全球經濟成長最快速的地區，主要由大陸與印度帶動。IMF預估大陸2021年將成長8％，印度在2022年3月止的財年經濟預估擴張9.5％。
不過IMF亦列舉數項可能影響經濟成長預測的因素，包括爆發新一波疫情、新變種病毒出現，以及供應鏈中斷與通膨展望。此外，美國過早將貨幣政策正常化或政策溝通遭誤解，皆可能造成資本外逃，推高借款成本。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：