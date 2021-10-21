美國財政部下半年匯率報告發布在即，人民幣及新台幣兩大「被觀察」貨幣升勢延續，人民幣對美元一舉衝破人民幣6.4元，新台幣20日則收在27.911元的逾兩周新高。反觀日圓疲軟不振，使得新台幣1元對日圓交叉匯率衝高至4.097日圓的1998年8月31日以來新高，代表現在進場買日圓，可說是逾23年最好的價格。

匯銀主管表示，台灣4月符合美國財政部匯率操縱國的三項指標，但暫列入「加強觀察名單」。大陸則因為中美貿易衝突，儘管並未三項都符合，但只要有進場干預匯率的舉措，也可能直接被列入貿易操縱國。

匯銀主管指出，近日美國財政部副部長在國會聽證，重申不允許大陸及其他國家操縱匯率獲取出口競爭優勢，反映在央行從今年2月來未再進場買匯，並轉為淨賣匯，3月後也未再尾盤作價調節，完全回歸「市場決定」。

觀察今年以來至10月20日，人民幣及新台幣對美元各累計升值2.29％及2.14％。新台幣20日因外資轉續匯入，加上出口商拋匯，激勵新台幣升勢不變，再闖一關升破27.9元，盤中最高升抵27.856元，但進口商買匯使得升幅減少，且午後外資匯入縮手，終場收在27.911元，連續六個交易日累計上漲2.41角、0.86％。

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(時報資訊)