高雄「城中城」一把大火，燒出弱勢蝸居族的困境。為擴大租屋房源、鼓勵包租代管，台北市地政局20日宣布開全台先例，通過房東族可減免地價稅、房屋稅的優惠政策，兩項稅率均分別減徵40％。但此次減稅對象只針對個人房東，並不包括建商及企業房東在內。

住宅租賃服務公會全聯會理事長鄭俊杰表示，台北市開第一槍對包租代管房東給予地價稅、房屋稅減免，對於房東釋出房屋加入包租代管誘因極大，盼其他縣市也能跟進，進而更能健全租賃業。

租屋市場長期存在著不透明的現象，房東視不繳稅為理所當然，因此，願意加入包租代管行列的房東，不如預期多。為擴大租屋供給、增加房源，台北市率全國之先，擬定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，修正內容於10月13日經台北市議會三讀通過，待發布公告令後法案內容即可生效。

地政局表示，個人房東若將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，地價稅及房屋稅均可減免40％，金額以1萬元為上限，希望透過減稅誘因，增加包租代管房源，鼓勵租賃住宅服務業發展。

此次修法重點在房屋稅方面，台北市若是持有2戶以內、3戶以上非自用住宅，稅率原本2.4％將降為1.44％，若原本是3.6％稅率則降為2.16％。地價稅部分，原第一級稅率為千分之10，將降為千分之6，若原本第六級稅率千分之55，則降為千分之33。

北市地政局指出，「租賃專法」自2018年6月27日發布實施租賃住宅市場發展及管理條例後，明確規範住宅租賃雙方權利義務、建立包租代管專業制度，對於個人房東委託包租代管業管理的租賃住宅，除減徵租金收入所得稅，並授權各地方政府得減徵地價稅、房屋稅。

該局並強調，此次自治條例推動減稅法案的實施，專屬個人房東；對於建商、企業房東並不適用。

匯康資產管理公司副總吳懿倫表示，目前台北市房東加入包租代管即有一屋一個月1.5萬免稅額，另有一年1萬元修繕補助等，不過台北市相對其他縣市租金高，房東加入、投入外縣市反而更熱絡，台北市住宅個人房東仍以祖厝留下或受薪階級為多，以一間房屋地價稅、房屋稅一年如能省下數千元，有助提高房東加入包租代管行列。

(時報資訊)