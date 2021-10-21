美國首檔比特幣期貨ETF周二正式上市，首日開出紅盤（見左圖，路透），顯示投資人反應熱烈，旺盛買氣帶動加密貨幣投資熱潮，比特幣行情一舉衝破6.6萬美元，再創歷史高點。

據周三歐美盤間，比特幣價格報66,706.77美元，24小時漲幅7.62％，一舉超越4月14日締造的64,895.22美元，再創歷史新高。

由ProShares推出的比特幣策略ETF周二大漲近5％，以41.94美元作收。FactSet的ETF研究部經理卡許納（Elisabeth Kashner）表示，當天交易量約達9.81億股，寫下掛牌首日成交股數次高紀錄。

此檔ETF上市受到高度關注，因許多華爾街業者將銷售比特幣相關證券視為優先要務。ProShares執行長薩皮爾受訪時表示，「很多投資人都擁有投資帳戶，也樂於買進股票與ETF，我們認為這將吸引他們。」

研究機構Fundstrat Advisors管理合夥人李湯馬斯並指出，ProShares的ETF為散戶提供投資比特幣的機會。

他看好該基金資產規模，預期可從周二上市時的2,000萬美元增至500億美元。

李湯馬斯認為，「網路效應（network effect）將挹注資產價格躍升」，預料比特幣可能會從最近的6.4萬美元飆升到16.8萬美元。

比特幣價格過去一個月躍升逾3成，部分歸因於市場樂觀看待ProShares與同業推出比特幣ETF在即，為市場注入強心劑，支撐比特幣掀一波買氣。

此外，全球最大數位貨幣資產管理公司灰度（Grayscale）周二表示已向美證交會（SEC）提出申請，擬將灰度比特幣信託基金（GBTC）轉換為比特幣現貨ETF。

灰度的現貨ETF將與加密貨幣實際單位連結，而非僅透過期貨等衍生合約連結，倘若SEC批准灰度申請，意味比特幣獲該機關認定是可投資資產。

(時報資訊)