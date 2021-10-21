9月外銷訂單強強滾！經濟部20日公布9月外銷訂單金額衝上629億美元，創下歷年單月最高，較去年同期大增25.7％，連續19個月正成長。累積前三季，外銷訂單金額4,816.3億美元，亦創歷年同期新高。

展望未來，統計處長黃于玲表示，預估10月外銷訂單金額落在630億美元至645億美元，年增22.1％至25％，連20紅可以確立，加上前三季表現，若10月訂單如預期，今年前十月可望突破去年全年5,336.6億美元水準，第四季只要維持住，全年訂單金額年增率至少22％，今年可望首度突破6,000億美元大關，再創新高。

統計處指出，9月外銷訂單持續成長，主因受到國際品牌智慧手機上市，加上新興科技需求及終端消費動態穩健，國際原物料行情維持高檔，帶動科技應用產品及傳產貨品接單表現強勁，讓各項貨品大多呈現雙位數成長。

9月外銷訂單金額為629億美元，創下歷年單月最高，這是繼去年12月站上600億美元後，再次衝上600億美元，而累計前三季接單金額4,816.3億美元、年增率32.4％，金額創歷年同期新高，年增幅則創下1988年以來最大。

黃于玲認為，第四季進入歐美年終銷售旺季，消費性電子備貨需求漸次釋出，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續擴增，以及國際原材物料價格維持高檔，均有助於外銷接單穩定成長。

不過，由於中國大陸祭出限電政策，是否會影響未來訂單表現，經濟部表示，近期觀察到遠距商機正緩步縮小，但教育及企業遠距佈局等仍有穩健剛性需求，中國大陸限電的確影響部份廠商，但廠商認為短期可靠庫存去化或找其他區域生產，整體影響不大，就怕未來停電會成為常態、不定時，對廠商的影響較大。

值得注意的是，外銷訂單來自歐洲成長最多，9月來自歐洲的訂單金額達135.0億美元，較去年同期增加53.1％，以資訊通信產品增加28.7億美元或增69.5％較多，電子產品增加9.4億美元或增50.6％次之。黃于玲說，由於手機新品上市，加上第四季本來就是電子產品需求旺季，因此帶動歐洲訂單大幅成長。

(時報資訊)