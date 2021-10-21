美國財政部副部長艾迪波（Wally Adeyemo）19日（當地時間）在參議院金融委員會聽證會上表示，美國總統拜登和財政部長葉倫（Janet Yellen）已經非常明確表示，美國不會允許中國及其他任何國家不公平地利用其貨幣匯率來推動出口。財政部也已要求國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），對曾涉嫌操縱世界銀行數據、偏袒中國一事負起責任。

艾迪波說，美國已許下承諾，將讓中國為其傷害美國工人的「不公平行為」負責，美國將為此展開單邊行動，也將與盟友進行多邊合作；同時，加密貨幣的崛起削弱了美國對他國經濟制裁的有效性，中國正試圖在我們的數位貨幣金融體系中，尋找避免制裁的手段。美國將與其他國家一致採取行動，讓我們的對手為因違反國際法和規範的行動負起責任。

此外，針對喬治艾娃曾操縱世界銀行數據醜聞，艾迪耶摩表示，我們不認為現在是適合撤換IMF總裁的時機。但我們在之前的會議中非常明確並直接地向喬治艾娃表明，IMF需要採取必要變革，來確保揭弊吹哨者的權利獲得保障，且要維護機構誠信，這是我們的首要目標。我們會要她和其他國際金融機構的領袖，對採行變革負起責任。

喬治艾娃被控在2017年擔任世界銀行（World Bank）執行長期間不當施壓世銀員工修改數據，以提升中國在「2018年經商環境報告」中的排名；在爆發上述醜聞之後，美國財政部長葉倫上周於IMF與世銀年度會議上要求兩機構採取有力行動，來保障數據誠信度和避免有人濫用職權。

(時報資訊)