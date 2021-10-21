去年各國政府因應疫情實施經濟封鎖令，導致需求全面下挫，讓全球短暫經歷了1場通縮恐慌，但接著卻在經濟重啟和史上最大規模的經濟刺激措施推動下，導致商品需求飆升、也推升物價走揚，反讓市場擔憂通膨怪獸的降臨，至今通膨已成各界共識，但究竟這場戰爭要打多久，所有人都急著想知道答案。

G7（Group of Seven．7大工業國組織）CPI（消費者物價指數）到達2008年金融危機以來，逼近2011年復甦時高峰期，外資券商麥格理認為，隨商品需求回落、供應跟上，包括美國在内的各地通膨壓力有望逐步放缓，特別是歐元區、澳洲和日本等地區的通膨仍在可控範圍，預估爆發大規模、持續性通膨的風險不大，但仍不能完全排除通膨上升的可能性。

然而，數字卻不是這樣說，美國4月失業率14.7%，超越70年代的10.8%，創1930年代經濟大蕭條以來新高，雖9月已降至5%以下，但非農就業人口同步銳減，僅新增 19.4 萬人，不到市場預期的一半，增幅創今年以來最低。

▲專家預期美通膨恐長達18個月

全球工業集團龍頭Honeywell執行長Darius Adamczyk表示，即使提高工資仍難招募到人，勞動力短缺的主因，除了疫情引發的健康疑慮和托育問題，還有聯邦政府加發的失業給付，他也警告美國必須留意通膨，並向華府當局喊話，別採取更多措施來提振已面臨通膨升高、勞動力短缺和原物料供應吃緊的熾熱經濟。

Nordea Asset Management資深總經策略師Sebastien Galy則表示，聯準會一直稱通膨只是「暫時」現象，但美國失業人數仍眾，從木材到勞動力乃至企業的定價策略，各方面的物價預期，都已超乎經濟的現實面。

Insight Investment資深投資組合經理Gautam Khanna則表示，這個「暫時」會有多長？可能2個月到18個月不等。投資人不歡迎這種不確定性，預期市場難免陷入波動。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，對通膨和利率走升的擔憂，仍會干擾科技股為首的成長股表現，價值型股票表現會好一些。

▲樂觀派稱通膨疑慮將如貓狗般尋常

國內台塑四寶之一的台化董事長洪福源指出，傳統旺季卻出現「恒大」與「能耗雙控」兩件大事，都是累積了很多能量才爆發，可能影響深遠，不僅煤價漲，油、氣價也在漲，短期回檔不易，終究成本得轉嫁給消費者，隨通膨到達臨界點，「世界性通膨」將是明年最大的「黑天鵝」，各界都需有因應的準備。

但市場上也不乏樂觀的聲音，Trust聯席投資長Jennifer Foster認為，許多企業引進更多自動化技術並砸重金提升生產力，藉以吸收不斷上漲的勞動力和商品成本，可能成為「通膨失控的解毒劑」。另一位市場分析師則表示，投資人往往被他們意想不到的問題嚇到，也就是所謂的「黑天鵝」，高度關注通膨或許是一件好事，因為這會讓通膨疑慮變得和貓狗一樣常見。

此外，根據美國市調機構調查，美國消費者預期未來1年通膨率將升5.2%、3年高達4%，雙創2013年6月開始調查以來最高。

▲Fed主席鮑爾改口通膨恐至明夏

早在8月中旬，就有美國Fed官員示警，指出供應鏈中斷和需求增長，可能持續推高通膨至2022年，應開始收緊貨幣寬鬆政策，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）卻不以為意，認為通膨只是暫時性，太快緊縮反對經濟復甦造成傷害，但言猶在耳，2個月後鮑爾的態度180度轉彎，鬆口通膨沒那麼快結束，可能延續到明年夏季，還說「不能確定影響會有多大」。

美國的高通膨率之所以「獨步全球」，一般認為，主因是提供大規模的就業福利，領取的失業救濟金甚至高於最低工資，最多可領18個月之久，使得即使經濟復甦，工人卻不見得願意復業，勞動力短缺下，也使供應鏈吃緊的狀況加劇，未來關鍵在於工人們是否願意自第4季開始「上崗」。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，支持11月開始縮減購債，通膨若年底前未降，「保證明年有更積極的政策回應」，暗示Fed升息時間可能提前。沃勒也認為，金融環境不至於因此緊縮，支持FOMC（聯邦公開市場委員會）在11月例會後，著手削減購債規模，並希望明年中前完成。

▲一半FOMC成員認明年升息

據Fed 於9月22日釋出的利率預測「點陣圖」(dot plot），18名FOMC委員中，有半數預測2022年將首次升息。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic也警告，物價激增恐非短暫問題，且會關注是否失控。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）則指，通膨水準已近Fed為升息設下的目標，通膨可能不如預想的短暫，一些供應鏈瓶頸非常嚴重，部分企業更預料，可能需要好幾年才能讓情況回到疫情爆發前的水準，他也支持 11月起縮減購債，並認為依照經濟狀況，Fed可能在 2022 年底前升息。

(時報資訊)