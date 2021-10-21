科技業表現亮眼，15檔美國財報周概念股股價揚；繼航運族群之後，雙化族群成為當沖新寵；中經院示警，「通膨預期」比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來，會很可怕；洛杉磯港改24小時營運，20萬個貨櫃仍卡在外海；年終購物季到，零售商恐慌搶貨，供應鏈危機加劇。以下為今(10/21)日財經懶人包：
▲美財報報喜 15檔概念股發威
美股大型科技股包括特斯拉、IBM、Lam Research、Netflix、英特爾、Snap等本周公布財報，市場憧憬科技業財報報喜，那斯達克指數及費半指數翻揚，台廠相關車用、筆電、伺服器廠商等，如車王電（1533）等15檔美股財報周概念股，20日走勢轉強。
美股財報周概念股包括車王電、順德、怡利電、茂達、健策、健和興、朋程、宏碁、貿聯-KY、華碩、緯創、英業達、和大、川湖、致新等15檔股價逆勢上漲，其中，以車用相關個股漲勢更顯凌厲。
法人分析，美股第三季財報登場，標普500企業有57家公布財報，47家獲利優於預期，優於預期比率82.4％。整體獲利上修，有助於市場投資信心回穩，也有利於台股走勢。
▲雙化族群 躍當沖新熱點
繼航運族群之後，台股短打部隊轉向具半導體應用增溫、以及石化原料大漲題材的化工、化纖股，10月以來漲幅逾5成的飆股中華化（1727）當沖爆量，交易比重最高曾達8成，遭列入警示股，永光（1711）、東聯（1710）等也連日躋身當沖前10大排行，「17族群」成當沖新寵。
受多方資金重心移轉，大盤當沖火力鎖定目標也有所改變，除了長榮、陽明、萬海等航運類股仍是當沖排行前段班「常客」之外，化工、化纖族群近期則開始出現升溫跡象，中華化、永光、中纖、東聯等近期量價齊揚，吸引搶帽客目光。
其中，化工黑馬指標中華化，更一度爆出逾12萬張的當沖大量，占成交比重高達83％，超車長榮等航運類股，首度登上當沖交易榜首寶座。且列入當沖占比交易過高警示股後，20日仍延續上攻動能，股價大漲7.59％，三大法人合計買超2,511張，加碼企圖心強烈。
▲中經院示警 通膨預期若燒起很可怕
中華經濟研究院20日指出，預估今年CPI年增率為1.84％，已是今年來第三度上修，且較2020年的-0.24％差距2.08個百分點；今年國內躉售物價指數WPI年增率則估計達7.28％，與去年的-7.77％，差距擴大到15.05個百分點。
國際動力用煤、天然氣等價格飆漲，加上供應鏈調節失衡持續惡化、庫存緊繃，以及天候因素導致大宗物資價格走揚等因素，推升各類價格上漲，中經院經濟展望中心指出，全球經濟反彈復甦推升各項物資需求，加上「五缺」等因素推升國內外物價水準，導致通貨膨脹明顯有感。
中華經濟研究院長張傳章表示，通膨議題從民眾來看更能體會，近期發現物價普遍上漲，民眾擔心物價會一路上去就下不來了，「通膨預期」比通膨嚴重，一旦預期燃燒起來，會很可怕。花旗財富管理則預計，通膨在2021年第四季達到頂峰，2022年的大部分時間裡都將保持在3％上下。
▲改24hr營運仍緩不濟急 洛杉磯港20萬個貨櫃 卡外海
美國洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，在美國總統拜登上周宣布該港口改為24小時營運後，這個北美最大貨櫃港口目前仍有約20萬個貨櫃卡在外海、等待靠港卸貨。
塞洛卡表示，隨著年終購物旺季來到，消費者對於零售商品的需求暴增，因此在今年最後幾個月緩解港口壅塞問題非常重要。目前汽車零組件的優先順序最高，因為美國中西部許多車廠與零件供應商正焦急地等待零件，以生產最終成品。
此外，部分專家表示，即便洛杉磯港塞港問題緩解，美國仍存在卡車司機短缺與倉儲空間不足問題，換言之，供應鏈瓶頸危機在短期內恐怕無法落幕。
▲零售商恐慌搶貨 供應鏈危機加劇
今年以來全球供應鏈大亂遲遲未解，零售商及製造商擔心年終購物季商品缺貨，不惜向上游超量下單或提前下單搶貨，但這樣的恐慌行為只讓供應鏈危機雪上加霜。
RBC財富管理公司最新報告表示，由於供應鏈問題眾所皆知，如今從原物料、上游零件到成品等各環節的下單時間都較過去提早，而訂單堆積相對拉長出貨時間，造成惡行循環。
雖然供應鏈吃緊，但仍有一些大企業依然老神在在，包括寶僑（P＆G）和宜家家居（IKEA）在內的大型企業憑藉口袋深、據點廣和市占高等優勢，避免供應鏈瓶頸威脅公司獲利。
(時報資訊)
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