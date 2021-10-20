由於寒冬將至，對於當前因缺煤導致的能源問題，大陸國家發改委20日兵分多路，前往河北、河南等地督導煤炭保供穩價工作，以及嚴厲打擊煤炭現貨市場哄抬物價、擾亂市場經濟秩序行為。

華爾街見聞報導，根據預測，今年冬季大陸北方氣溫較常年同期偏低。大陸國務院總理李克強20日召開國務院常務會議，聽取民生用能保供情況匯報。會議決定，要依法打擊煤炭市場炒作，並確保民眾安全溫暖過冬。

報導稱，大陸發改委評估督導司官員20日前往河北省秦皇島港、曹妃甸港督導煤炭保供穩價工作。督導組指出，相關保供單位要切實落實保供穩價要求，嚴格執行煤炭中長期合同，引導煤炭價格回歸合理區間，優先保障發電供熱用戶的煤炭資源供應。

督導組強調，對惡意囤積、哄抬價格等違法行為，堅決予以查處，全力維護煤炭市場秩序。

另外，發改委財金司官員20日下午也帶隊赴河南煤炭儲配交易中心：鶴壁園區調研。財金司官員強調，在提升政府能源儲備能力的同時，要切實加強煤炭現貨市場管理，嚴厲打擊哄抬物價、擾亂市場經濟秩序行為，重點打擊資本炒作煤炭現貨市場行為並公開曝光，促進煤炭現貨市場平穩健康發展。

(時報資訊)

#大陸 #煤炭

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