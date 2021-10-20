中華電明年全員加薪！董事長謝繼茂20日向員工發出一封公開信，承諾2022年全員加薪，加薪幅度與方式，仍須精算。
另外，明年元月一日正式啟動第二階段組織轉型，並將成立三大事業群、及三大技術事業群的全新組織，這將會是中華電信有史以來最大規模的組織改造。
據了解，中華電信20日下午召開臨時董事會，加薪及組織改造列為重要討論議題，謝繼茂並於董事會後向所有員工發出公開信。
謝繼茂說，5G戰鼓已響，全體同仁面對電信經營環境嚴峻的挑戰，總能交出一張又一張亮麗的成績單。明年1月1日起的第二階段組織轉型，讓戰備隊伍成型勢在必行，第一要務是讓目前營收占比達62％的個家分公司成立，與既有的企客分公司及國際分公司形成以客戶為導向的三大事業群，同時也成立網路分公司，使行網固網先行整合，與數據分公司及研究院形成三大技術團隊。
在此時期，先行移轉的同仁應樂觀看待此事，同仁早點到該有的事業群或技術群工作，對個人而言，有助於提早擴大連結與視野、發揮專業、累積實務經驗，有更好的職涯發展機會。對公司而言，也有助於盡早凝結團隊精神、聚焦戰力。其餘尚未異動的單位及同仁，也會透過持續溝通陸續到位，讓公司能展現最大戰力，再創高峰。
未來各事業群會新設獎勵辦法，除了鼓勵同仁勇於開拓業務，也會顧及技術群傑出的支援同仁，相關的獎勵機制會陸續推出，期許同仁對OT有更大的信心與支持。
謝繼茂說，面對電信產業鑼鼓喧天的戰鼓，同仁無不嚴陣以待，今（110）年第三季止，各項業務都有亮眼的成績，全體同仁的努力功不可沒，中華電信預計明年全員加薪，至於加薪的幅度與方式，仍須精算，希望大家繼續發揮戰鬥力，在第四季仍能創另一波高峰。
謝繼茂強調，身為電信產業龍頭，惟有大家努力挑戰未來、齊心轉型，才能讓中華電信永續經營成長，翻轉未來，年年都能共享經營成果的喜悅。
(時報資訊)
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