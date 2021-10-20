美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，他支持Fed從11月開始縮減購債，而通膨若是在今年年底前不見降溫，Fed的升息時間可能會提前。
沃勒19日在線上露面，談到聯邦基金利率何時從目前的近乎零水位調升時說，「勞動市場維持漸進式改善的步調，我預期通膨會趨於溫和，代表距離升息還有一段時間。」
不過通膨若出乎預料急升又另當別論。沃勒表示，「評估高通膨數據是否只是暫時性，未來幾個月是關鍵。倘若今年結束前，每月的通膨數字依然居高不下，保證明年有更積極的政策回應，不是QE（量化寬鬆）減碼而已。」
沃勒也提到，他支持聯邦公開市場委員會（FOMC）在11月例會後，著手削減購債規模。開始放慢每月1,200億美元的購債速度雖令人掃興，「大多數市場參與者已將2021年末啟動縮債考量在內，金融環境不至於因此緊縮。」
沃勒指出，他希望縮減購債能在明年中之前完成，但經濟情勢要是有出人意表的發展，可能會改變縮債步調。
沃勒在線上演說中，並未針對Fed何時升息提出自己的預測。在9月召開的政策會議，FOMC成員將啟動升息時間的預估，從2023年提前到明年。
Fed官員大多和沃勒一樣，認為通膨急升只是一時，供應斷鏈的震撼會隨時間消散。但物價壓力遲遲未退已引起Fed官員注意，沃勒表示他雖相信通膨將消退，仍須緊盯其走勢。
沃勒說：「我還是認為通膨飆升是暫時現象，明年通膨率將回返我們的2％目標。」然而他不忘補充一句，通膨仍有持續升溫的風險，Fed應視需要做好改變利率的準備。
沃勒另指出，Delta變種病毒的衝擊似乎減弱，這對經濟展望有加分作用。他認為就業市場因疫情失去的動能恢復了大半，但約有200萬個職位恐怕無法失而復得。
(時報資訊)
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