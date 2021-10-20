大陸大限電衝擊iPhone 13等新機出貨，是否可能衝擊我外銷接單？對此經濟部統計處長黃于玲表示，短期內業者會靠去化庫存等因應，影響不大。但長期要觀察大陸限電是否「成為常態」，如果是，就會造成供應鏈不順。
大陸近期限電，傳出企業停工、零件缺料等，衝擊iPhone 13供應鏈，這有可能造成大陸對我下單減少。對個現象，黃于玲指出，能耗雙控大陸長期在做，只是9月下旬做了劇烈管制限電，造成部分廠商停工。據經濟部跟廠商了解，多認為短期內可以用去化庫存、其他產區產能調配，影響不大。
可是她也提醒，後續怕的是限電成為常態，如說斷就斷，這個影響會更大，可能造成零組件缺乏，供應鏈不順。目前電力供應中國大陸那邊會盡量穩定，但實際生產上需求確實很強，加上冬季來到，值得觀察。
如限電成常態，黃于玲指我外銷貨品別應以機械影響最大，不確定性會增加業者投資意願，9月機械業接單增幅縮小，可能是受這個影響。
(時報資訊)
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