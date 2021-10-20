澳洲國民銀行（NAB）公布最新數據顯示，澳洲第三季房地產指數從第二季的71點跌至60點，顯示澳洲房市降溫、房價增幅開始放緩，原因包括高房價超出許多民眾能力負荷、營建成本攀升與央行升息速度可能比市場預期來得快。

(時報資訊)

#澳洲 #房市 #房價

主要市場指數

紐約道瓊
35617.81 +160.50(0.45%)
00:06
S&P500
4537.46 +17.83(0.39%)
00:06
Nasdaq
15149.61 +20.52(0.14%)
00:06
費半指數
3384.20 +2.74(0.08%)
00:06
日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
10/20
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
10/20
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
10/20
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
10/20
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
10/20
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
10/20
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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