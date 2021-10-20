南非統計局20日公布，在運輸、飲食與住宿費用大漲之下，9月消費者物價指數（CPI）年增5％，高於8月的年增4.9％，且連續第五個月超越該國央行設定的通膨目標區間3％～6％中值，令央行未來幾個月升息的機率升高。

(時報資訊)

#CPI #央行 #南非 #升息

主要市場指數

紐約道瓊
35617.81 +160.50(0.45%)
00:06
S&P500
4537.46 +17.83(0.39%)
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Nasdaq
15149.61 +20.52(0.14%)
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費半指數
3384.20 +2.74(0.08%)
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日經225
29255.55 +40.03(0.14%)
10/20
南韓KOSPI
3013.13 -15.91(0.53%)
10/20
香港恆生
26136.02 +348.81(1.35%)
10/20
上證指數
3587.00 -6.15(0.17%)
10/20
深圳成指
14452.25 -47.52(0.33%)
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英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
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法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
10/20
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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