傳言中國國家發改委擬整頓飆漲煤炭價格，引發市場擔憂是否打壓PVC、EG高檔行情。台塑企業表示，在限電、不停電原則下，當前大陸煤炭多支應動力煤（發電），導致電石法PVC、煤化工EG供給緊縮受阻。若整頓煤價，有助舒緩電廠成本，改善供電穩定；但仍無助於電石法PVC、煤化工EG產能提升，加上印度需求升溫，第四季PVC、EVA、EG高檔走堅態勢不變。

大陸約八成PVC產能屬電石法，煤化工EG產能比重也有逾三成水準。當前大陸動力煤策略更讓電石法PVC、煤化工EG供需緊俏持續；不僅PVC現貨報價衝高至1700美元，EG每噸價格也站上900美元，南亞(1303)EG事業營業利益已明顯拉升至10％，搭配南亞台、美EG年產逾200萬噸，收益動能轉強推進。此外，日本10月PVC出口價格大幅揚升，其中銷往印度出口價連2個月揚升，月漲近2成；與疫情爆發後低點相比，暴增143％，創歷史新高紀錄。中國也因環保規範、設備稼動率下滑，造成供應減少、短缺，日本10月銷往中國PVC出口價連2個月上揚，漲幅9％(漲價120美元)。

台塑(1301)台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。華夏(1305)台灣PVC年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成(1313)大陸泰州PVC產能60萬噸。第四季營運活絡走堅可期。

廠商指出，當前PVC市場利好包括電石價格居高不下、PVC供應端壓力不大、現貨市場低價難尋、社會庫存累積速度緩慢及出口訂單提振。即使第四季底因大陸氣候趨冷壓抑需求能量，但在電石法PVC供需緊俏，印度缺煤、氣候不冷，且雨季結束旺季發酵下，行情欲小不易，維持偏強態勢。

(時報資訊)

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