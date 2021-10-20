根據預測，今年冬季大陸北方氣溫較常年同期偏低。大陸國務院總理李克強20日表示，要依法打擊煤炭市場炒作，合理控制城市夜景亮化，並要求確保民眾安全溫暖過冬。
央視新聞報導，李克強20日主持召開國務院常務會議，聽取民生用能保供情況匯報。會議決定，一要確保北方地區特別是東北地區供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，並依法打擊煤炭市場炒作。二要保障北方重點地區取暖用氣。三要充分發揮煤電油氣運保障機制作用。要合理控制城市夜景亮化，推動節約用能。
另外，會議並要求進一步加大對中小微企業紓困的政策支援力度，防止大宗商品漲價向下游傳導增加中小微企業成本，研究階段性減稅降費等普惠性政策，鼓勵地方給予房租、水電費減免等支援，幫助企業度過難關，提升競爭力。
(時報資訊)
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