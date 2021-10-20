上曜(1316)20日舉行法說會，董事長張祐銘表示，上曜除地標型指標建案外，也透過危老與都更整合，為房地銷售收入增添新營運動能；另透過永捷(4714)與信立(4303)整合PU合成樹脂上下游，成為台灣少數一條龍的化工廠，強化長期多元營運利基。
張祐銘說，這2個月南部房地產變化很大，呈現價量齊揚趨勢，公司內部統計第三季來客數也比第二季疫情期間多五倍，整個購買氛圍也完全不同以往，許多客戶進門問的第一句話竟然是：「你們還有沒有房子？」可見得台南自住購屋需求非常強勁。9月底前累計簽約戶數年增率達80％。
截自第二季，上曜財報尚未實現的銷售房屋收入近30億；隨著建案「湖美帝璟」、「梅菲爾」陸續即將完工入帳，法人推估，明年有機會賺8元，而未來六年有機會入帳的推案總銷金額近340億。
上曜集團近年轉型為控股公司，除上曜持續購地興建大型集合住宅大樓外，上曜與子公司永捷也展現多元化經營策略，目前已發展為五家上市櫃公司，經營領域為營建、化工、電子、科技與金融等。
張祐銘指出，上曜近年台南湖美帝堡、帝凡內等成屋總銷42億元，平均銷售率95％；先建後售的湖美帝璟、梅菲爾、九份子「湖映白」等預售新推案合計總銷104.5億元，對長期營運正面挹注。
張祐銘說，除帝凡內等成屋入帳外，總銷13.5億的梅菲爾，銷售率已近九成，預計第四季底前取得使用執照；以全棟鋼骨豪宅-湖美帝璟總銷36億元，即將完工，也預計第四季底前取得使用執照。隨著完工取照如預期進度、陸續完成交屋，為明年營運成長添柴加火。
(時報資訊)
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