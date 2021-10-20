台灣房價持續攀高，不少年輕人哀嘆買不起房，就連預售屋的頭期款都覺得負擔很大，知名股版神人「鬆哥」特別發文分享幫助同事存頭期款的經驗，強調頭期款不是存不出來，而是願不願意而已，文章一出引起熱烈討論，「簡單說其實就是對自己太好」、「買房本來就要犧牲生活品質。」
許多人抱怨頭期款很難存到，更別說要直接買房，對此，鬆哥在PTT論壇Home-Sale版上發文分享經驗，「頭期款不會從天上掉下來，除非你是天選之人可以買張樂透中，既然不是天選之人，只是一個平民老百姓，那你就腳踏實地的好好存頭款。」
他透露身邊有一位83年次的同事想買房，但一直沒辦法存到錢，「我說很簡單，你每個月賺的錢，拿給我我替你存，存11個月我給你12個月，每個月五千，然後一季的獎金發放，你給我我幫你存，最後存了四年，明年要交屋了。」
鬆哥認為，太多人有小確幸，頭期款不是存不出來，而是願不願意，「每天吃好喝好一天三餐七八百叫正常，每天一杯85元咖啡叫常態，Apple手機發表肯定換，很多人花小錢但最後結果是失去大錢，生活中因為小錢而花費的金額多到不能再多，而他辛苦四年後的成果就是他明年要交屋了，所以頭期款不是存不出來，而是你願不願意而已。」
鬆哥也補充說道，「頭期款願不願意存來自於你自己，一份工作沒辦法存，不會做兩份三份工作嗎？笑話。」文章一出引起網友們熱烈討論，不少人與鬆哥持相似看法。
網友們留言表示，「其實簡單說就是對自己太好」、「跟生小孩一樣，不願意犧牲一些生活品質怎麼養的起」、「能不能存錢真的不是看你賺多少，是看你花多少」、「前期聽其來是活的蠻慘的，但我覺得這是先苦後甘吧」、「開局沒別人，至少要比別人努力阿，是多慘？」、「這篇正解，窮就是要靠意志靠毅力，累積就是窮人的力量。」
即使如此，還有人認為節流重要，開源也很重要，「像個苦行僧一樣存頭期款， 存到後來只會迎來更貴的房價跟頭期款，最佳解還是想盡辦法提高收入」、「行僧式的買房排擠其他實業，難怪台灣一堆低薪，因為賺的錢都給房東了，頭款款如果真的是用存的，還信這篇故事，買下去真的是可憐人。」
(時報資訊)
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