本周藝FUN券稍早抽出76萬名幸運得主，數位券和紙本券分別有逾60萬份、15萬份，有網友抽中後發現，自己中的是紙本券，但礙於「年紀不符」，不得領用，他哀怨表示，「是不是比沒中還倒楣」。
繼上周抽出81萬藝FUN券得主後，文化部今（20日）辦理第二周抽籤，數位券中籤號碼為身分證尾數78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼為身分證尾數37、76、31、06、51、65、81，前者抽出60萬7834份、後者為15萬2525份，合計共有76萬0359位爽拿600元藝FUN券。
1名網友在PTT表示，自己幸運抽中「紙本」藝FUN券，可惜因為年紀不符而不能領，且他印象中，只要前面的券種有中籤，後面的券種中了也不能領，「這樣是不是比沒中還倒楣」。
貼文曝光後，許多網友認為不符合領紙本券不僅是年齡限制，也和一開始自身登記的券種有關，「不是年紀不符合，是你登記的本來就是電子券（也只能登記電子券），紙本開幾號跟你無關」、「你登記的就不是紙本，中也和你無關阿，那個中，是指紙本資格的人中」、「這叫沒中好嗎？」。
另外，也有網友抱怨，「37連續兩周都開在紙本那邊真的扯，我們成年人就只有數位可以選，我自己號碼就是37，但連續兩個禮拜都看得到吃不到，機車勒」、「37連兩週紙本是什麼意思的」。
文化部今年再度推出藝FUN券，面額同樣為600元，份數達300萬份，其中含240萬份數位券和60萬紙本券，民眾只能擇一參加抽籤，其中紙本券僅提供18歲以下、65歲以上或是領有身心障礙證明者登記。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：